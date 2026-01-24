Ege’nin gözde turizm merkezi Çeşme, mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yoğun yağışlarla mücadele etmek zorunda kaldı. Sabah saatlerinde başlayan sağanak, öğle saatlerinde şiddetini artırarak ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Alaçatı Mahallesi’ndeki ünlü semt pazarı, bir anda bir göle dönüştü.

Pazar tezgahları ve yolları kaplayan yağmur suları, alışverişe gelen vatandaşlar ile esnaf için zor anlara neden oldu. Bazı ürünlerin suya kapıldığı, esnafın mallarını korumak için yoğun çaba sarf ettiği gözlendi. Vatandaşlar, modern bir turizm beldesi için kabul edilemez olan bu görüntülerin önüne geçilmesini talep etti.

Trafik felç oldu

Sağanak, sadece ticari hayatı değil, ilçedeki ulaşımı da etkiledi. Ana yollar ve ara sokaklarda biriken sular nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi. Bazı araçlar derin su birikintilerinde mahsur kalma riski yaşarken, trafik bazı noktalarda tamamen durma noktasına geldi.

Hacı Memiş Kabristanlığı sulara teslim oldu

Günün en üzücü görüntüleri Hacı Memiş Mahallesi’nden geldi. Yetersiz drenaj nedeniyle Hacı Memiş Kabristanlığı sular altında kaldı. Mezarların çevresinde biriken yağmur suları ve çamur, bölge sakinlerinde derin üzüntü yarattı. Belediye ekipleri, olası olumsuzluklara karşı önlem almak üzere bölgede hazır bekliyor.

Altyapı talebi artıyor

Mahalle sakinleri, benzer taşkınların önüne geçebilmek için altyapı ve drenaj çalışmalarının acilen hayata geçirilmesini istiyor. Yetkililer, bölgede yapılacak planlama ve çalışmaların takipçisi olacaklarını açıkladı.