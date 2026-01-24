Bilim dünyasının nergise ilgisinin temelinde, Amaryllidaceae familyasına ait bazı bitkilerde bulunan galantamin adlı alkaloid yer aldı. Uzmanlara göre galantamin, beyinde sinir iletiminde görev alan asetilkolin düzeyini artırıcı etkisi sayesinde Alzheimer hastalığının hafif ve orta evrelerinde kullanılan onaylı ilaçların etken maddeleri arasında bulunuyor.

Galantaminin doğada sınırlı sayıda bitkide yer aldığına dikkat çekilirken, nergis türlerinin bu açıdan farmasötik araştırmalar için önemli bir kaynak oluşturduğu ifade edildi. Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede nergis, bu etken maddeye yönelik bilimsel çalışmaların merkezinde yer aldı.

Klinik kullanıma girmiş durumda

Uzmanlar, galantaminin yalnızca laboratuvar araştırmalarıyla sınırlı kalmadığını, dünya genelinde sağlık otoriteleri tarafından onaylı ilaçlarda aktif etken madde olarak kullanıldığını vurguladı. Hafif ve orta dereceli Alzheimer vakalarında reçete edilen bu maddenin, modern tıpta önemli bir yer edindiği belirtildi.

Bilimsel çalışmalarda nergiste bulunan likorin ve narsiklasin gibi diğer alkaloidlerin de antikanser, antiviral ve antimikrobiyal özellikleri açısından araştırmalara konu edildiği aktarıldı.

Uzmanlardan önemli uyarı

Uzmanlar, nergis bitkisinin özellikle soğan kısmı başta olmak üzere tüm bölümlerinde zehirli alkaloidler bulunduğunu hatırlattı. Ev ortamında hazırlanan kür ve karışımların ciddi sağlık riskleri taşıdığına dikkat çekilirken, tıpta kullanılan etken maddelerin tamamının kontrollü dozlarda ve laboratuvar koşullarında elde edildiği vurgulandı.

Bayındır için katma değer potansiyeli

Mis kokulu çiçekleriyle festivallere renk katan Bayındır nergisinin, bilimsel araştırmalar ve doğru tarımsal yatırımlarla değerlendirilmesi halinde yalnızca estetik değil, sağlık ve biyoteknoloji alanında da katma değer üreten stratejik bir ürün haline gelebileceği ifade edildi.