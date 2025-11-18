Son Mühür/ Osman Günden - Özgül Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG) ve disleksi konusunda ailelerin bilinç düzeyini artırmak amacıyla Auto Train Brain tarafından İzmir’de kapsamlı bir farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Programda nörogeribildirim (nörofeedback) yönteminin öğrenme süreçlerindeki yeri detaylarıyla anlatılırken, çocuklara yapılan EEG ölçümleriyle beyin aktiviteleri birebir değerlendirildi.

Disleksi; okuma, yazma ve heceleme gibi temel becerilerde güçlüklerle kendini gösteren, ancak zannedildiği gibi bir hastalık değil, beynin bilgiyi işleme biçimindeki doğal bir farklılık olarak tanımlanıyor. Bu farklılığa sahip bireylerin çoğu yaratıcılık, problem çözme ve soyut düşünme gibi alanlarda üstün yetenekler gösteriyor. Etkinlik, toplumda hâlâ “tembellik” veya “zeka geriliği” gibi yanlış algılarla anılan disleksiye bilimsel yaklaşım sunmayı amaçladı.

“Öğrenme güçlüklerinin erken fark edilmesi kritik önem taşır”

Uzman Danışman Deniz Yalçıner, doğru eğitim modelleriyle erken destek sağlanmasının disleksi yönetiminde büyük rol oynadığını vurguladı:

“Toplumda nörogeribildirim denince akla hâlâ ‘elektrik verme’ gibi yanlış fikirler geliyor. Oysaki bu yöntemde herhangi bir elektrik akımı kullanılmıyor. Nörogeribildirim, beyin için bir spor salonu gibidir. Düzenli şekilde uygulanan özel yazılımlar ve oyun terapileriyle beynin dikkat, odaklanma ve bilgiyi işleme süreçlerinde kendi kendini düzenlemesi hedeflenir. Amaç, bilişsel farklılıkları güçlendirerek kalıcı bir iyileşme elde etmek.”

Etkinlik EEG ölçümleriyle sona erdi

Programın sonunda Klinik Psikolog Eren Can Bulut ve Uzman Danışman Deniz Yalçıner, katılımcıların sorularını yanıtladı. Etkinliğe katılan ailelerden isteyenlere bireysel EEG (Elektroensefalografi) ölçümleri yapılarak çocukların beyin dalgaları analiz edildi.