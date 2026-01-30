Ege Bölgesi'nin kalbi İzmir, barındırdığı aktif fay sistemleri nedeniyle Türkiye'nin en kritik deprem bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor. Konuyla ilgili çarpıcı uyarılarda bulunan Jeolog ve Deniz Jeolojisi Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, kentin sadece tek bir faya değil, çok sayıda aktif faya ev sahipliği yaptığını vurguladı. Görür'e göre, çok az kentte bu denli yoğun bir fay sistemi bulunuyor ve bu hatlar 'bugün olmazsa yarın' deprem üretme potansiyeli taşıyor.

İZMİR'DE DEPREM RİSKİ YÜKSEK OLAN İLÇELER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verileri ve jeoloji uzmanlarının analizleri, İzmir'in deprem haritasını netleştirdi. Prof. Dr. Zafer Akçığ, özellikle deniz kenarındaki düz alanlar ve alüvyon zemin üzerine kurulu yerleşimlerin tehdit altında olduğu söyledi.

Uzmanlara İzmir'de deprem riskinin en yüksek olduğu ilçeler ve semtleri şöyle sıraladı:

Karşıyaka

Çiğli

Narlıdere

Menemen

Konak

Alsancak

Altındağ

Bu bölgelerin riskli kategorisinde yer almasının temel nedeni, hem aktif fay hatlarının geçiş güzergahında bulunmaları hem de zemin yapılarının zayıf olması olarak gösteriliyor.

İZMİR'İN DEPREME EN DAYANIKLI VE GÜVENLİ İLÇELERİ

Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de kentin güvenli bölgeleri. Uzmanlar, İzmir'de kayalık ve sağlam zemin yapısına sahip olan ilçelerin depreme karşı daha dirençli olduğunu belirtiyor.

Zemin yapısı itibarıyla daha güvenli kabul edilen ilçeler ise şöyle sıralanıyor:

Buca

Bornova

Osmangazi

Balçova

Bu bölgelerdeki binaların kayalık zeminler üzerine inşa edilmesi, deprem güvenliği açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Ancak uzmanlar, zeminin sağlam olmasının tek başına yeterli olmadığını, bina kalitesinin de hayati önem taşıdığını hatırlatıyor.

İZMİR KÖRFEZİ'NDE 7 ŞİDDETİNDE DEPREM RİSKİ

İzmir'i bekleyen tehlikenin boyutuna dikkat çeken Prof. Dr. Görür, şehri çevreleyen 12-13 adet aktif fay hattı bulunduğunu söyledi. Özellikle İzmir Körfezi içerisinde yer alan 'İzmir Fayı'na dikkat çeken Görür, bu fayın 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem üretme kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Geçmişte yaşanan Sisam depreminin İzmir üzerindeki etkilerini hatırlatan Görür, çevredeki fayların birbirini tetikleyerek stres transferi yapabileceği konusunda da uyarılarda bulundu.