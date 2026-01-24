Son Mühür- Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, dün gece meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremle bir kez daha sallandı. Saat 00.24’te yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Artçı depremler kısa süre arayla devam etti

Ana depremin hemen ardından saat 00.28’de 3,6 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha kaydedildi. İlk belirlemelere göre depremler can ve mal kaybına yol açmadı.

“Artçının artçıları sürüyor, büyük deprem beklenmiyor”

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Sındırgı’da süren deprem hareketliliğinin artçı niteliğinde olduğunu belirtti. Ercan, “Sındırgı’daki deprem kasırgası saat 00.24’te 5,2 büyüklüğünde bir artçı üretti. Artçı sarsıntılar devam edecektir; ancak 4,5’i aşması beklenmiyor” ifadelerini kullandı.

Yerkabuğundaki gerginlik Güneydoğuya kayıyor

Prof. Dr. Ercan, bölgedeki tektonik gerilimin yön değiştirdiğini vurgulayarak, “Sındırgı’da yerkabuğu şaşırtıcı bir şekilde gergin ve bu gerginlik güneydoğuya doğru kayıyor” dedi. Ercan, 2025 Ağustos ayından bu yana süren sarsıntıların sona ermesini umut ettiklerini de ekledi.

Sarsıntılar bölge halkında endişe yaratıyor

Sındırgı’da 10 Ağustos ve 27 Ekim’de 6,1 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana gelmişti. İlçede 700’den fazla bina hasar görmüş ve bölge “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edilmişti. Ekim ayından bu yana 17 binden fazla artçı sarsıntı kaydedildi.

Prof. Dr. Ercan, “Umarız gece yaşanan 5,2’lik boşalma ile 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından devam eden sarsıntılar durur. Biz de Sındırgılılar da bu durumdan oldukça yorgunuz” sözleriyle halkın yaşadığı kaygıya dikkat çekti.

Son artçı depremler hasara yol açmadı

İlçede çarşamba günü 4 ile 4,5 büyüklüğü arasında art arda depremler kaydedilmişti. Bu sarsıntılar herhangi bir hasara neden olmadı.