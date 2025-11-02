Son Mühür / Yiğit Uzun- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte doğa ve yeşil bilincini artırmak amacıyla Balkon ve Bahçe Bitkileri Festivali’nin ikincisini düzenliyor. 7–9 Kasım tarihleri arasında Kültürpark’ta gerçekleştirilecek festival, süs bitkileri üreticileriyle İzmirlileri bir araya getirecek.

Festivalin açılışı, 7 Kasım Perşembe günü saat 17.30’da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın katılımıyla yapılacak.

Üç gün boyunca doğa, müzik ve atölye keyfi

Festival kapsamında çiçeklerle süslü stantların yanı sıra, ilham veren atölyeler, konserler ve sergiler düzenlenecek. Katılımcılar üç gün boyunca hem üreticilerle tanışacak hem de balkon bahçeciliği, kentsel tarım ve sürdürülebilir yaşam üzerine yeni fikirler edinecek.

Üreticilerle doğrudan buluşma

Etkinlik, İzmirli çiçek kooperatifleri ve süs bitkisi üreticilerini tüketiciyle buluşturarak yerel üretimi desteklemeyi amaçlıyor. Festival, 7–9 Kasım tarihleri arasında her gün 10.00–23.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Kültürpark’ta adeta bir renk cümbüşüne dönüşmesi beklenen etkinlik, hem doğaseverlere hem de şehir yaşamında yeşile dokunmak isteyen İzmirlilere üç gün boyunca keyifli anlar yaşatacak.