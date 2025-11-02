İzmir’de 2 Kasım 2025 Pazar günü hava açık ve güneşli olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentte gün boyunca sıcaklık 15°C ile 23°C arasında değişecek. Nem oranı yüzde 76 civarında seyrederken, rüzgarın hızı 7 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Günün erken saatlerinde serinlik hissedilirken, öğle saatlerinden itibaren güneş etkisini gösterecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olacak ancak sabah ve akşam saatlerinde hafif mont bulundurmak öneriliyor.

Hafta güneşle başlayacak

Haftanın ilk günlerinde İzmir’de hava genellikle güneşli seyredecek. 3 Kasım Pazartesi günü bol güneşli bir hava beklenirken, 4 Kasım Salı günü parçalı bulutlu bir gökyüzü görülecek.

5 Kasım’da sağanak uyarısı

Meteoroloji raporlarına göre 5 Kasım Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlar etkili olacak. Vatandaşların bu tarihte yanlarında şemsiye bulundurmaları tavsiye ediliyor.

6 Kasım Perşembe günü kısmen güneşli, 7 Kasım Cuma günü ise bol güneşli bir hava hakim olacak. 8 Kasım Cumartesi günü bulutlu havanın ardından gökyüzü tekrar açacak.

Uzmanlar, İzmir’de önümüzdeki bir haftalık dönemde havanın genel olarak ılıman ve açık seyredeceğini, yalnızca 5 Kasım sabah saatlerinde kısa süreli yağış beklendiğini belirtiyor.