Kapatılan Memleket Partisi’nin İzmir’deki yöneticileri ve üyeleri, Cüneyt Oğuz önderliğinde Cumhuriyet Halk Partisi’ne katıldı. CHP İzmir İl Başkanlığı’na yapılan ziyarette yaklaşık 1500 kişinin üyelik formları teslim edildi.

CHP İzmir İl Başkanlığı’nda toplu katılım

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı’nda düzenlenen katılım törenine CHP İzmir İl Sekreteri Tevfik Türk ve il yöneticileri ev sahipliği yaptı. Törene, Memleket Partisi’nin İzmir yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda partili de katıldı.

Cüneyt Oğuz: “Cumhuriyet Halk Partisi tek çatı olmalı”

Törende konuşan Cüneyt Oğuz, Türkiye’nin kritik bir süreçten geçtiğini belirterek şunları söyledi:

“Cumhuriyetin temelleri sarsılıyor, milletimiz ekonomik darboğazla boğuşuyor, adalet yok edilmiş durumda. Yargı siyasetin üzerinde bir sopa gibi kullanılmaya çalışılıyor. Bu ortamda yapılması gereken en önemli şey, Cumhuriyet Halk Partisi’nin şemsiyesi altında birleşerek bu saldırılara karşı tek vücut olmaktır.”

“Baba ocağımıza döndük”

Konuşmasının devamında CHP’nin tarihsel misyonuna dikkat çeken Oğuz, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuş, Türkiye Cumhuriyeti’ni inşa eden partidir. Bugün çökertilen kurumları yeniden ayağa kaldıracak olan yine CHP olacaktır. Ekonomi düzlüğe çıkacak, adalet yeniden tesis edilecektir. Bizler de Sayın Muharrem İnce ve yol arkadaşlarımızla birlikte baba ocağımıza dönmenin gururunu yaşıyoruz. Yolumuz aydınlık, geleceğimiz umutla dolu olsun.”

CHP’den birlik ve iktidar mesajı

Katılım töreninde söz alan CHP İzmir İl Sekreteri Tevfik Türk ise bu katılımların partiyi daha da güçlendirdiğini söyledi. Türk, “Bu birliktelik CHP’yi iktidara taşıyacaktır. Her bir yeni katılım, değişim ve dönüşüm için yeni bir adım demektir” ifadelerini kullandı.

Samimi ve dostane bir hava

Toplantının samimi bir atmosferde geçtiği ifade edilirken, CHP İzmir İl Başkanlığı’ndaki tören birlik ve beraberlik mesajlarıyla son buldu.