Son Mühür/ Emine Kulak- Bayraklı’da kentsel dönüşüm planları üzerinden yaşanan tartışmalar yeniden alevlendi. Şehir Plancıları Odası (ŞPO) İzmir Şubesi, Bayraklı Belediyesi’nin üç mahalleyi kapsayan uygulama imar planlarına itiraz ettiklerini geçtiğimiz aylarda açıklamıştı. Şube yöneticilerinin bu süreçte Bayraklı’da yaşadığı düşünülen kişiler tarafından telefonla aranarak baskıya maruz bırakıldığını duyuran ŞPO, olası bir olumsuzluğun sorumlusunun Bayraklı Belediyesi olacağını savunmuştu. Belediye ise iddialara karşı açıklama yapmıştı.

Bugün Baykent Derneği üyeleri, Ekim ayı meclis toplantısı öncesinde Bayraklı Belediyesi önünde bir araya gelerek pankart açtı ve basın açıklaması yaptı. Daha sonra belediye meclis oturumuna katıldı.

Dernek adına okunan açıklamada, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi’nin kentsel dönüşüm planına yönelik itirazları sert bir dille eleştirildi. Açıklamada, odanın gerekçelerinin “masa başı teorilerden ibaret” olduğu öne sürülerek, “Biz Bayraklı halkı olarak gerçekleri ve kamu yararını hatırlatmak istiyoruz” denildi.

“Kamu yararı halkın güvenliği ve geleceğidir”

Baykent Yönetimi, Şehir Plancıları Odası’nın kamu yararı söylemini çarpıttığını savunarak şu ifadelere yer verdi:

“Bugün 60 hektarlık bölgede binlerce vatandaşımız çürük, depreme dayanıksız evlerde yaşam mücadelesi veriyor. Çocuklarımız sosyal donatılardan uzak, gençlerimiz suç çetelerinin tehdidi altında. Planı durdurmaya çalışmak kamu yararı değil, halk düşmanlığıdır.”

“Dar gelirliyi bahane etmeyin”

Açıklamada, dönüşümün en çok dar gelirli kesimin yararına olacağı vurgulanarak, “Bu plan sayesinde vatandaşlarımız riskli evlerini değerli gayrimenkullere dönüştürecektir. Siz dava açarak halkın umutlarını çalıyorsunuz” ifadeleri kullanıldı.

“Çifte standardınızı görüyoruz”

Şehir Plancıları Odası’nın büyük sermaye projelerine sessiz kaldığı, Bayraklı’da ise sürekli dava açtığı ileri sürülen açıklamada, “Halkımız bu çifte standardı görüyor. Odanız artık meşruiyetini kaybetmiştir” denildi.

Belediye yönetimine teşekkür

Baykent, sürece verdikleri destek için Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Belediye Meclis Üyesi Mustafa Karaman ve parti ayrımı gözetmeksizin plana sahip çıkan tüm meclis üyelerine teşekkür etti.