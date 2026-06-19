Son Mühür/ Merve Turan- A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında yarın Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaletine bağlı San Jose kentinde Paraguay ile karşılaşıyor. San Francisco Bay Area Stadyumu'nda oynanacak mücadele, TSİ 06.00'da başlayacak. Tüm Türkiye’nin yine ‘tek yürek’, ‘tek kalp’, ‘tek nefes’ ile meydanlarda ve sokaklarda izleyeceği maçın başlamasına saatler kaldı. Son hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlılar, gruptan çıkma hedefiyle çok kritik maça çıkıyor.

Son Mühür TV’de yayınlanan moderatörlüğünü gazeteci Tunç Erciyas’ın üstlendiği, spor müdürü Hüseyin Demir’in gelişmeleri yorumladığı ‘Futbol Dosyası’ programında; Dünya Kupası’nın ilk etap maçları, milli takımımızın genel durumu, Paraguay takımının analizi ve tüm merak edilenler masaya yatırıldı. Bizim çocukların kampından önemli bilgilere ulaşan Hüseyin Demir; turnuvaya ilk maçlarda damga vuran oyuncuları, Amerika’nın kültürel hegemonyasının anlatırken milli takımda mutlaka bir spor psikoloğunun olması gerektiğini belirtti.

“Aymen Hüseyin ile Vozinha dikkat çekti”

2026 Dünya Kupası’nda Irak milli takımının futbolcusu Aymen Hüseyin ile Yeşil Burun Adalarının kalecisi Vozinha’nın hayat hikayesiyle dikkat çektiğini belirten Son Mühür spor müdürü Demir, “Dünya Kupası'nda ilk maçlarda beklentilerin altında kalan takımları izledik. Milli takımımız maalesef kötü bir başlangıç yaparak Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. İspanya, Hollanda ve Portekiz gibi ülkeler de ilk müsabakalarda istenilen sonucu veremedi.

Demir, "Güçlü takımlar ilk maçlarda bir puanla yetinmesini bildi. Yeşil Burun Adaları'nın kalecisi Vozinha, kurtarışlarıyla turnuvaya damga vurdu. Milli kaleci turnuva öncesi vize problemi yaşarken maçını canlı izleyemedi. Irak Milli Takımı'nda ise Norveç’e gol atan Aymen Hüseyin’in farklı bir hikayesi var. Babasını El Kaide öldürürken, IŞİD annesini kaçırıyor. Fransa, İspanya ve Arjantin turnuva öncesi favori adayları olarak gösterildi. Bu takımların dışında başka bir ülke de şampiyon olabilir” diye konuştu.

“İhtiyar delikanlı yine zirvede”

Moderatör Tunç Erciyas’ın Messi performansı sorusunu yanıtlayan spor müdürü Hüseyin Demir, “Dünya Kupası tarihinde toplam 16 golle Messi zirvede yer alıyor. İlk maçta 3 gol atarak hat-trick yapan golcü oyuncu, takımın lideri konumunda ilk maçtan itibaren dikkat çekti.

Toplam 6 Dünya Kupası'na katılarak yaş itibarıyla son turnuvasına çıkıyor. Ronaldo yoğun eleştiriler alırken, diğer maçlarda daha farklı bir performans sergileyerek Messi ile rekabete girecek. Japonya ise iyi bir başlangıç yaparak 2-2 berabere kaldı. Günümüz futbolunda oyunun hızlanmasıyla birlikte bol aksiyonun yaşandığı İngiltere-Hırvatistan maçı çok keyifli oldu “ şeklinde konuştu.

“Amerikan hegemonyası”

Amerika’nın organizasyonu tamamen şova çevirdiğini, kültürel hegemonyasını tüm ülkeler üzerinde kurduğunu belirten Demir, “Amerika takımında Pulisic'in Paraguay maçında sakatlanması takımını zor duruma düşürdü. Yarın Paraguay'ı mağlup ederek yolumuza emin adımlarla ilerlememiz gerekiyor.

Bizim Çocuklar'ın sahadan mutlak galibiyet alarak son maçta Amerika'yı yenmesi gerekiyor. Amerika'nın kültürel hegemonyasında yer alan futbol, gösteri toplumunun bir parçası oldu. Amerika, organizasyonu gösteri ve şova çevirdi. Maçlardaki seremoni şarkısında Chicago Bulls'un Jordan'lı dönemindeki şarkı çalıyor. Üç ülkenin ortaklaşa düzenlediği organizasyonda ilk kez gerçekleşen bu format nedeniyle bazı dezavantajlar yaşanıyor. Stadyumların ve kamp alanlarının farklı yerlerde olması, fiziksel yorgunluk ve yüksek sıcaklık oyuncuları olumsuz etkiliyor” dedi.

“Süper Lig, Dünya’da sekizinci oldu”

Dünya Kupasına en çok oyuncu gönderen liglerden birinin Türkiye olduğunu söyleyen Demir, “Süper Lig'den Dünya Kupası'na 43 oyuncu ile en çok futbolcu gönderen ülkelerden biriyiz. Dünyada ilk 10 içerisinde yer alıyoruz. Ligimizin kalite, rekabet ve marka değerinin yükseldiği bu sıralamayı umarım milli takımımızda da görürüz” dedi.

“Duygularımızla hareket ediyoruz”

Milli takımımızın her zaman duygularıyla hareket ettiğini, turnuvaya forvetsiz gittiğimiz belirten Demir, “Turnuvaya kötü başladık. Duygularımızla hareket eden bir toplumuz. Montella, son demecinde basın mensuplarına ‘Sizlerden daha fazla Türk'üm’ diyerek aidiyetini ifade etti. Vincenzo'nun eleştiri oklarının hedefi olmasını gayet doğal ve normal görüyorum. Teknik, taktik ve kadro mühendisliğinde yapılan hatalar sonucunda mağlubiyet aldık. Avustralya, 5'li savunma hattıyla adeta kale ördü. Fiziksel olarak üstünlüğünü sahaya yansıtan futbolcularla galip ayrıldı. Hücum hattında istediğimiz pozisyonları yaratamadık ve üretemedik. Turnuvaya forvetsiz gittik. Mutlaka bir tane merkez santrforun olması gerekiyordu” diye konuştu.

“Paraguay hücumda doğaçlama oynuyor”

Gazeteci Tunç Erciyas’ın nasıl bir kadro ile çıkacağız? Sorusunu yanıtlayan Demir, ”Vincenzo'nun Paraguay maçında her ne kadar kadroda değişiklik yapacağına dair bilgiler olsa da teknik direktörün kendi bildiğini okuyacağını düşünüyorum. Yunus Akgün, Mert Müldür ve Ozan Kabak gibi oyuncuların sahada olması bekleniyor.

Kanguruların savunma kilidini çözemedik. Kenan Yıldız, Arda Güler, Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu'nun hücum hattında baskılı, bol pozisyon üreten bir yapıda olması gerekiyor. Milli takımımız ilk maçta hücumdan savunmaya geçişleri iyi yapamadı. Paraguay hücum hattında doğaçlama ve spontane oynuyor. Kontra ataklara ve hızlı hücumlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu tarz takımlara karşı ilk golü atmak çok önemlidir. Eğer psikolojik üstünlüğü sahaya yansıtabilirsek 3 puan alırız” şeklinde konuştu.

“Gomez tehlikeli”

Diego Gomez’in tehlikeli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Demir, “Paraguay, en son 2010 yılında Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Kupası'na katılarak çeyrek finalde elendi. Etkili ve tehlike yaratabilecek oyuncuları var. Umarım ilk maçtaki hataları yapmayız. Bizim Çocuklar'a önemli rol ve görevler düşüyor.

Aldarete ve Gomez gibi savunmada etkili oyuncuları bulunuyor. Savunma kilidini çözerek gol atmalıyız. Arda Güler, istatistiklerde en çok şut atma ve baskı altında pas verme kategorilerinde zirvede yer alıyor. Arda'nın ikinci maçta daha fazla sorumluluk alması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Takımda spor psikoloğunun olması gerekiyor“

Milli takımızın psikolojik olarak dayanıklı olması gerektiğini söyleyen Demir, “Montella'nın ilk maçtaki mağlubiyetin ardından süreci iyi yönetmesi gerekiyor. Mental dayanıklılığımızın yüksek olması gerekiyor. Takımımızda neden spor psikoloğu yok, bunu merak ediyorum. Fiziksel ve teknik antrenmanların dışında psikolojik çalışmaların da olması gerekiyor.

Dışarıda yer alan görüntüler nedeniyle oyuncular eleştirildi. Muhtemel 11'de Mert Müldür, Ozan Kabak, Yunus Akgün, Kenan Yıldız ve Deniz Gül sahaya çıkabilir. Arda'nın 10 numara pozisyonunda yer alarak oyunu organize etmesi bekleniyor. Deniz Gül çok konuşuluyor ancak Kerem Aktürkoğlu'na da bu maçta ilk 11'de şans verilebilir” diye sözlerini sonlandırdı.