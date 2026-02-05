Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in Balçova ilçesinde, özellikle Eğitim Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Ihlamur Sokak’taki bitmek bilmeyen yol çökme sorunları, yerel siyasetin ana gündem maddesi haline geldi. Konuya ilişkin sert bir açıklama yapan AK Parti Balçova İlçe Başkanı Halit Aydın Kayacan, bölgedeki altyapı zafiyetine ve belediyecilik anlayışına dikkat çekti. Kayacan, aynı noktada defalarca meydana gelen çökmelerin artık tesadüf olmadığını, aksine bir yönetim ihmali olduğunu vurgulayarak, belediyenin önceliğinin "reklam çalışmaları" değil, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlayacak "sağlam yollar" olması gerektiğini ifade etti.

"Sorumlu yok, mağduriyet var"

Belediye ve İZSU arasındaki koordinasyonsuzluğa değinen İlçe Başkanı Kayacan, vatandaşların sorunlarına muhatap bulamamasından yakındı. Eğitim Mahallesi’nde yaşanan son olayın, Balçova’daki belediyecilik hizmetlerinin sahadaki gerçek ve acı tablosunu yansıttığını belirten Kayacan, kurumsal bir belirsizliğin hakim olduğunu dile getirdi. Vatandaşların şikayetlerini iletmek için belediyeyi aradığında İZSU’ya, İZSU’nun ise topu müteahhit firmaya attığını söyleyen Kayacan, bu "sorumluluk paslaşması" içerisinde olanın yine Balçovalı hemşehrilerine olduğunu, ortada büyük bir çözüm fukaralığı yaşandığını vurguladı.

Geçici çözümler ve yönetim zaafı iddiası

Yolun üzerine sadece toprak atılarak kapatılmasının sorunu çözmekten ziyade üzerini örtmek olduğunu ifade eden Kayacan, ilk yağmurda yolların yeniden çökmesinin teknik bir yetersizliğe işaret ettiğini belirtti. Bölgedeki güvenlik zafiyetinin boyutlarını çarpıcı bir örnekle anlatan Kayacan, belediyenin alması gereken emniyet tedbirlerini vatandaşların kendi imkanlarıyla, evlerinden getirdikleri dubalarla almaya çalıştığını söyledi. Bu durumun açık bir yönetim zaafı olduğunu savunan AK Partili Başkan, aylar önce aynı noktada araçların zarar gördüğünü hatırlatarak, kalıcı bir çözüm üretilmesi için daha kaç aracın çukura gömülmesi gerektiğini sordu.

"Balçovalıların canı ve malı sahipsiz değildir"

Açıklamasının sonunda yerel yönetimi şov ve ödül törenlerine odaklanmak yerine asli görevlerini yapmaya davet eden Halit Aydın Kayacan, Balçova halkının daha güvenli sokaklarda yaşamayı hak ettiğini ifade etti. Teknik incelemelerin eksik yapıldığını ve geçici pansuman tedbirlerle halkın oyalandığını öne süren Kayacan, Eğitim Mahallesi sakinlerinin can ve mal güvenliğinin takipçisi olacaklarını kararlılıkla dile getirdi. Yetkilileri acilen göreve çağıran Kayacan, Ihlamur Sokak’taki bu kronik soruna teknik ve kalıcı bir neşter vurulana dek konuyu gündemde tutmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.