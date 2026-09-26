Akdeniz ikliminin hakim olduğu İzmir'de kış dönemi çoğunlukla yağmurlu geçiyor. Şehir merkezinde kar görmek neredeyse imkansız olsa da, yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşlar her yıl beyaz örtüyle buluşma umudu taşıyor. Havaların hissedilir derecede soğumasıyla birlikte vatandaşlar "İzmir'in hangi ilçelerine kar yağıyor?", "İzmir'de yüksek kesimlere kar yağacak mı?" sorularının yanıtlarını araştırmaya koyuldu. Peki, meteorolojik veriler bu kış için ne diyor? Şehrin yüksek rakımlı ilçelerinde kar sevinci yaşanacak mı? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

İZMİR'E BU KIŞ KAR YAĞACAK MI?

İzmir'e bu yıl kar yağıp yağmayacağı henüz kesinlik kazanmadı. Şehrin genelinde, özellikle sahil kesimlerinde Akdeniz iklimi etkisini gösterdiği için bu bölgelerde kar yağışına çok nadir rastlanıyor. Ancak kış aylarında zaman zaman kendini gösteren güçlü soğuk hava dalgaları, şehrin yüksek kesimlerine kar düşme ihtimalini her zaman masada tutuyor. Kesin bir tarih vermek şu an için zor olsa da, kış aylarında İzmirlilerin yüksek rakımlı bölgelerde kar keyfi yapma şansı her zaman bulunuyor.

İZMİR'İN HANGİ İLÇELERİNE KAR YAĞAR?

Şehir merkezi kışı genellikle yağmurla geçirirken, İzmir'in dağlık ve iç kesimlerinde manzara tamamen değişiyor. Özellikle Bozdağ, Ödemiş, Kemalpaşa ve Beşyol gibi yüksek rakımlı bölgelerde kış aylarında kar yağışı yüzünü gösteriyor. Bu ilçelerde kış boyunca kısa süreli de olsa kar veya karla karışık yağmur yağma ihtimali her zaman yer alıyor. Kar görmek isteyen İzmirliler, kış aylarında genellikle bu dağlık ilçelere günübirlik seyahatler düzenliyor.

İZMİR'E NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Uzun vadeli meteorolojik tahminler, kış sezonu boyunca dönemsel soğuk hava dalgalarının geleceğine işaret ediyor. Fakat İzmir için kesin bir kar yağışı tarihi ve saati, ancak kış sezonu iyice ilerledikçe yaklaşan hava durumu raporları ile netleşecek. Anlık gelişmeleri, olası soğuk hava uyarılarını ve resmi tahminleri yakından takip etmek isteyenlerin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) günlük tahmin ekranını düzenli olarak incelemesi gerekiyor.