İzmir’in asırlık ticaret merkezi olan Tarihi Kemeraltı Çarşısı, 2026 yılına sayılı günler kala en hareketli dönemlerinden birini yaşıyor. Yeni yılın coşkusunu evlerine ve sevdiklerine taşımak isteyen İzmirliler, sabahın erken saatlerinden itibaren çarşının dar sokaklarını doldurmaya başladı. Rengarenk yılbaşı süslerinden hediyelik eşyalara, yeni kıyafetlerden geleneksel sofraların vazgeçilmezi olan gıda ürünlerine kadar pek çok kalemde alışveriş yoğunluğu gözleniyor. Çarşının ana giriş noktalarında ve işlek caddelerinde adım atacak yer kalmazken, esnaf artan talebe yetişebilmek için çalışma saatlerini yoğunlaştırdı.

Dekoratif ürünlerden geleneksel tatlara: Çarşı ışıl ışıl

Yılbaşı ruhunu yansıtan çam ağaçları, parıltılı ışıklandırmalar ve birbirinden yaratıcı süsleme malzemeleri, dükkan vitrinlerini süsleyerek ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor. Vatandaşların özellikle ev dekorasyonu ve tekstil ürünlerine yoğun ilgi gösterdiği bu süreçte, çarşının gastronomi durakları da altın çağını yaşıyor. Tarihi Havra Sokağı ve çevresinde kümelenen kuruyemişçiler, kahve kavurucuları ve şekerlemeciler, yılbaşı gecesi ikramlık hazırlığı yapanların bir numaralı tercihi oldu. Geleneksel kahve kokularının yükseldiği çarşıda, her bütçeye uygun alışveriş imkânı sunulması kalabalığın 31 Aralık akşamına kadar artarak süreceğinin sinyallerini veriyor.

Vatandaşın tercihi tarihi atmosfer: "Umut dolu bir yıl bekliyoruz"

Yılbaşı alışverişi için Kemeraltı’nın mistik havasını solumayı tercih eden vatandaşlardan Seda Ulu, çarşıya gelme nedenlerini şu sözlerle paylaştı: "Yeni yıl öncesinde hanların o kendine has tarihi dokusunda vakit geçirmek, bir yorgunluk kahvesi içmek ve eksiklerimizi tamamlamak istedik. Tatil planlarından ziyade, bu yılbaşı gecesini çalışarak geçireceğiz ama birbirimize aldığımız hediyeler ve evimiz için yaptığımız alışverişlerle o güzel enerjiyi yakalıyoruz. 2026’nın ülkemize ve tüm dünyaya huzur, barış ve güzellikler getirmesini diliyorum; çünkü son dönemde yaşanan olumsuzlukların ardından hepimizin umuda ve iyi bir enerjiye ihtiyacı var."

Esnafın yüzü gülüyor: "Ortam cıvıl cıvıl"

Çarşıdaki ticari hareketlilik, uzun süredir bu canlılığı bekleyen esnafın da yüzünü güldürdü. Kemeraltı’nda çanta ve aksesuar satışı yapan Cüneyd Akdoğan, yılın son düzlüğünde yaşanan nakdi artıştan memnuniyet duyduklarını ifade ederek şu değerlendirmede bulundu: "Yılın son günlerine girerken Kemeraltı gerçekten çok canlı ve cıvıl cıvıl bir görünüme büründü. Kalabalığın artması doğrudan satışlarımıza da yansıdı. İnsanlar bir yandan yılbaşı stantlarından süsleme malzemeleri alırken, diğer yandan hediyelik olarak takı, aksesuar ve çanta gibi ürünlerimizi tercih ediyorlar. Bu ticari devinim hepimiz için sevindirici. 2026 yılının tüm büyüklerimize sağlık, küçüklerimize sevgi ve tüm insanlığa huzur getirmesini temenni ediyorum."

31 Aralık’a kadar yoğunluk artarak sürecek

Kemeraltı esnafı ve çarşı yönetimi, alışveriş trafiğinin son güne kadar pik yapacağını öngörüyor. Güvenlik ve belediye ekiplerinin de yoğunluğa karşı ek önlemler aldığı bölgede, yerel halkın yanı sıra şehre gelen turistlerin de ilgisi dikkat çekiyor. Ekonomik canlılığın merkezi olan tarihi çarşı, 2026 yılına girerken hem sosyal hem de ticari bir buluşma noktası olma misyonunu başarıyla sürdürüyor.