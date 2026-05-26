Son Mühür/ Osman Günden- AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Kurban Bayramı sebebiyle kaleme aldığı mesajında toplumsal dayanışmanın altını çizdi.

Saygılı, bayramların yalnızca birer tatil değil, toplumu bir arada tutan manevi köprüler olduğunu belirterek, "Milletçe birlik ve beraberliğimizi daha güçlü hissettiğimiz, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı’na bir kez daha kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Bayramlar; gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların son bulduğu, sevginin, merhametin ve dayanışmanın büyüdüğü müstesna zamanlardır." ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla yürürken...”

Mesajında milli değerlerden bahseden Saygılı, Türkiye’nin ilerleyişinde ortak vicdanın önemine değinerek,

"Aziz milletimiz, tarih boyunca olduğu gibi bugün de aynı sofranın etrafında kenetlenmeyi, aynı duaya “amin” demeyi ve aynı hedef uğruna omuz omuza yürümeyi bilmiştir.

Bizleri güçlü kılan en büyük değer; inancımız, kardeşliğimiz ve ortak davamız etrafında kurduğumuz sarsılmaz birlik ruhudur.

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla yürürken; milletimizin her ferdinin huzuru, refahı ve geleceği için çalışmaya devam ediyoruz.

Çünkü bizler biliyoruz ki; güçlü Türkiye idealinin temelinde güçlü bir birliktelik, sağlam bir kardeşlik hukuku ve ortak bir vicdan vardır." dedi.

"Türkiye olarak her zaman zalimin karşısında olmaya devam edeceğiz"

Bilal Saygılı, bayramın heyecanının yanında dünyadaki mazlumların unutulmaması gerektiğini hatırlatarak, "Ancak bugün gönlümüzün bir yanı da bayram sevincini layıkıyla yaşayamayan mazlum coğrafyalar için buruk atmaktadır.

Başta Gazze olmak üzere dünyanın dört bir yanında zulüm altında yaşam mücadelesi veren kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissediyoruz.

Dualarımız; savaşların sona erdiği, çocukların ölmediği, annelerin gözyaşı dökmediği, bayramların gerçekten bayram gibi yaşandığı bir dünya içindir. Türkiye olarak her zaman mazlumun yanında, zalimin karşısında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

“Kurban Bayramımız mübarek olsun”

İslam alemine ve vatandaşlara iyi dileklerini ileterek mesajını bitiren Saygılı, "Bu mübarek günlerin; ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur, bereket ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Büyük ve güçlü Türkiye yolunda; birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik ruhumuzu daha da büyüterek nice bayramlara ulaşmayı diliyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun." dedi.