Son Mühür/ Beste Temel - Ege Üniversitesi’nin geleneksel “Cumhuriyet ve Atatürk Günleri” etkinlikleri kapsamında, EÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı sanatçıları Konak Meydanı’nda Atatürk’ün sevdiği eserleri seslendirdi. Meydanı dolduran vatandaşlar, marşlara hep bir ağızdan eşlik etti.

Cumhuriyet ve Atatürk Günleri sürüyor

Ege Üniversitesi’nde (EÜ), Cumhuriyetin 102’nci yılı ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 87’nci yılı dolayısıyla geleneksel olarak düzenlenen “Cumhuriyet ve Atatürk Günleri” etkinlikleri sürüyor. Etkinlikler kapsamında İzmir Valiliği koordinesinde Konak Meydanı’nda özel bir konser gerçekleştirildi.

Konservatuvardan Atatürk’e saygı konseri

EÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı öğretim elemanları tarafından verilen konserde, Atatürk’ün sevdiği eserler seslendirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konser, izleyenlerden büyük beğeni topladı. Konserde, öğretim görevlisi Dr. Barış Doğan solist olarak sahne aldı. Orkestrada ise usta müzisyenler Hakkı Balamir, Erkan Aydın, Ergün Karadağ, Aykut Uçakçı, Furkan Dalıcı, Gökalp Namlısoy ve Semih Gümüşel yer aldı.

Marşlara binlerce sanatsever eşlik etti

Programda, Atatürk’ün en sevdiği eserlerden “Fikrimin İnce Gülü”, “Bülbülüm Altın Kafeste”, “10. Yıl Marşı”, “İzmir Marşı” ve “Vardar Ovası” gibi unutulmaz eserler seslendirildi. Konak Meydanı’nı dolduran binlerce sanatsever, her esere coşkuyla eşlik etti. Marşlar hep bir ağızdan söylenirken, konser Cumhuriyet coşkusunu İzmir’in kalbine taşıdı.