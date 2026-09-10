Son Mühür/ Beste Temel- Eğitim maliyetlerinin aile bütçelerini iyice zorladığı bir dönemde, Bayraklı Belediyesi kreş yaşından üniversite sırasına kadar uzanan dev bir sosyal destek ağını devreye soktu. İhtiyaç sahibi ailelerin sırtındaki yükü hafifletmeyi hedefleyen belediye, sadece çanta dağıtmakla kalmıyor; lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan gençlere ücretsiz dershane imkânı sunarken üniversitelilere de yurt kapılarını açıyor.

Kreşten üniversiteye bütüncül destek

Okul öncesi eğitimde Elif Bebek, Ayda Bebek ve Pati İzi Anaokullarıyla sahaya inen belediye, çocuk odaklı bir eğitim modeli uyguluyor. MEB müfredatıyla uyumlu çalışan bu merkezlerde çocukların özgüven kazanması ve problem çözme becerilerinin gelişmesi hedefleniyor.

2026-2027 eğitim-öğretim sezonunda Sosyal Etkinlik Merkezi kapılarını 7, 8, 11 ve 12’nci sınıf öğrencilerine tamamen ücretsiz açtı. Sınav maratonundaki gençlere sunulan bu akademi desteği, dar gelirli aileler için can suyu niteliğinde.

Aile bütçesine doğrudan dokunan hamleler

Okul zili çalmadan hemen önce başlayan kırtasiye ve çanta yardımları, binlerce öğrencinin sırasına eksiksiz oturmasını sağladı. Şehir dışından İzmir’e gelen genç kızlar içinse barınma krizine çözüm Nene Hatun Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu ile üretildi. Güvenli ve konforlu bir alan sunan yurt, öğrencilere ev konforunu aratmıyor.

Öte yandan ilçe sınırındaki okulların fiziki şartları da göz ardı edilmedi. Ekipler yaz boyunca binaların boya, bakım, onarım ve bahçe düzenlemelerini tamamlayarak sınıfları daha sağlıklı hale getirdi.

"Sorumluluğumuzun farkındayız"

Eğitimi öncelikli hizmet alanı ilan eden Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, fırsat eşitliğini vurguladı. Önal, yapılan çalışmaları şu sözlerle özetledi:

"Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe daha güçlü hazırlanabilmeleri için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Ailelerimizin yükünü hafifletmek tek hedefimiz. Anaokullarımızdan barınma imkânlarımıza kadar eğitim yolculuğunun her durağında evlatlarımızın yanında olacağız."

