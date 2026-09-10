Son Mühür- Haftanın son iş gününe gelirken İZSU, İzmir genelindeki su kesintisi listesini sabah saatlerinde güncelledi. Yapılan son duyuruya göre, çeşitli bölgelerde meydana gelen altyapı ve şebeke sorunları nedeniyle vatandaşları su kesintileri bekliyor. Toplamda 5 ilçe 25 mahalleyi etkileyen bu kesintilerin süresi, arızanın boyutuna bağlı olarak 2 ila 17 saat arasında değişiklik gösteriyor.

İşte o liste!

Gün boyunca susuzluktan etkilenmemek adına ilgili bölgelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması büyük önem taşıyor. Kesintiden etkilenecek ilçe ve mahallelerin detaylı listesi şu şekilde:

Aliağa (Şakran Hasbi Efendi, Şakran Sayfiye): Şakran İncirlik mevki ve sayifiyenin bir bölümünde ana boru arızası nedeniyle saat 09:36 - 11:36 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacak.

Bayındır (14 Mahalle - Bıyıklar, Camii, Çınar, Demircilik, Fatih, Hacı Beşir, Hacı İbrahim, Hatay, Kurt, Mithatpaşa, Orta, Sadıkpaşa, Yeni, Yenice): İçmesuyu terfi merkezindeki hat yenileme çalışmaları nedeniyle saat 10:00 ile 11.09.2026 saat 03:00 arasında yaklaşık 17 saat su kesintisi uygulanacak.

Bayraklı (Alpaslan, Cengizhan, Çay, Muhittin Erener, R.Şevket İnce): 1615/9 sokak içi şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle saat 09:27 - 14:27 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi yapılacak.

Karabağlar (Adnan Süvari, Maliyeliler, Metin Oktay, Poligon, Şehitler): 52/7 sokak No:34 önündeki ana boru arızası sebebiyle saat 09:41 - 11:41 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacak.

Urla (M. Fevzi Çakmak): Gediz firmasının şebeke suyu hattına zarar vermesi (4077 Sokak) nedeniyle saat 09:45 - 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacak.

Urla (Yenice): Sefaköy Caddesi'ndeki ana boru arızası dolayısıyla saat 09:30 - 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su verilemeyecek.

Planlı çalışmalar ve kesintiler

Bayraklı (Bayraklı, Çiçek, Fuat Edip Baksı, Alpaslan): 1921 ile 1916 sokak kavşağındaki yağmur suyu, kanalizasyon altyapısı ve şebeke deplase çalışmaları nedeniyle 10.09.2026 Perşembe saat 22:00 ile 11.09.2026 Cuma saat 06:00 arasında 8 saat süreli planlı su kesintisi yapılacak.