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Asensio Gaziantep maçında oynayacak mı, yedek mi?

Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak kritik 90 dakika, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmada sarı-lacivertli ekibin ileri ucunda Vedat Muriç ile Mason Greenwood'un hücum etkinliği belirleyici rol üstlenecek. Düdük sesiyle birlikte rekabet alevlenecek.

Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig mücadelesi, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 20.00 'de başlayacak.

Teknik direktör İsmail Kartal, deplasman kafilesine yalnızca fiziksel açıdan yüzde yüz hazır isimleri dahil etme kararı aldı. İkinci yarıda oyuna girme ihtimali dahi bulunmayan İspanyol oyuncu, çalışmalarını İstanbul'da tesislerde bireysel fizyoterapist eşliğinde sürdürecek. Forvet hattında sorumluluk doğrudan kanat forvetlere yüklenecek.

Asensio, Gaziantep deplasman kafilesine alınmadığı için müsabakayı yedek kulübesinde de takip edemeyecek.

Adale zorlanması ve ödem

Maç tarihi ve saati

Maç ve Oyuncu Detayı

Kulüp doktorları, oyuncunun sahaya erken dönmesi durumunda nüksedebilecek adale yırtığı tehlikesine karşı teknik heyete olumsuz rapor sundu. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma mücadelesinde de tribünde oturan deneyimli forvetin tedavisi özel program dahilinde sürüyor. Sağlık heyeti, oyuncuyu lige verilecek sonraki araya kadar korunaklı bir takvimle hazırlamayı amaçlıyor. İspanyol yıldız riske edilmeyecek.

Ligde geride kalan 4 haftada 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 6 puanda kalan sarı-lacivertliler, Güneydoğu deplasmanında puan kaybı yaşamak istemiyor. Kritik virajda gözler hücumdaki alternatif isimlere dönüyor. Sahada nefesler tutulacak.

Sarı-lacivertli formayla çıktığı müsabakalarda skora doğrudan etki eden tecrübeli yıldız, bir süredir yakasını bırakmayan adale sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışıyor. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bireysel antrenmanlarını sürdüren İspanyol futbolcunun deplasman kafilesinde bulunup bulunmayacağı teknik ekibin son kararıyla kesinlik kazandı. Sağlık heyeti riske geçit vermedi.

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