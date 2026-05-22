Son Mühür - CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava çerçevesinde, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, tedbirli mutlak butlan’ kararını aldı. Siyasi deprem etkisi yaratan mutlak butlan kararı İzmir’de bayramlaşmayı da etkiledi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı, Kurban Bayramı programını iptal ettiğini duyurdu. Gelenekselleşmiş bayramlaşma töreni bu yıl butlan kararına takıldı.

4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın mutlak butlan gerekçesiyle iptal edilmesinin ardından genel başkan Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verilirken, önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönemin parti organlarının görevi devralmasına hükmedildi.

Bu duruma tepki gösteren CHP İzmir İl Başkanlığı daha önce 22 Mayıs Cuma günü saat 15.00'te yapılacağını duyurduğu geleneksel bayramlaşma programını iptal ettiğini bildirdi. İl başkanlığından yapılan yeni bilgilendirmede, bayramlaşma yerine saat 18.30'da il binası önünde parti örgütleri, belediye başkanları ve İzmir Emek ve Demokrasi Güçlerinin katılımıyla bir buluşma gerçekleştirileceği kaydedildi.