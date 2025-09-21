Son Mühür / Atakan Başpehlivan Tartışmalara ve gerginliklere sahne olan CHP Konak İlçe Kongresi’nde beyaz listenin adayı Orçun Altanhan ve mavi listenin adayı Serkan Kalmaz, kürsüden yaptıkları konuşmalarda önemli açıklamalarda bulundu.

Orçun Altanhan: Beni destekleyen belediye çalışanları sürgüne maruz kaldı

Delegelerin alkış destekleriyle kürsüden önemli mesajlar veren ve Nilüfer Çınarlı Mutlu idaresindeki belediye yönetiminin kendisine yakın kişilere mobbing uyguladğını vurgulayan beyaz listenin başkan adayı Orçun Altanhan, “Emekçilerin sadece bir işte değil birden fazla işte çalışmak zorunda olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Biz bunu kabul etmiyoruz. Halkın iktidarını hep birlikte kuracağız. Sokaklarda, alanlarda çalışmaya el ele başlayacağız. Bu mücadele iyilik ile kötülüğün mücadelesi, bu mücadele ezen ile ezilenlerin mücadelesi çünkü biz haykırmak istiyoruz; Ne ezen, ne ezilen insanca hakça bir düzen. Bu partiye kayyum olarak kim atanırsa, atansın karşısında dimdik duracağımı bilmenizi isterim. Bugün bize düşen görev ağır şartlar altında ülkeyi kurtarma sorumluluğudur.

Genel Başkanımız sayın Özgür Özel’e ve Cumhurbaşkanı adayımız sayın Ekrem İmamoğlu’na saldıran tek adam bilmeli ki, bu ülkede kurduğu korku düzenini başına yıkarız. Yola çıkarken arkama bir belediye başkanı alır mıyım diye hiç düşünmedim bunu herkes bilsin, arkama bir genel başkan yardımcısı alır mıyım diye hiç düşünmedim. 23 yaşında bu kentte gençlik kolları başkanı olduğumda da sadece örgütüme güvendim, başka da güvenecek kimsem yok. Bugün karşınızda Konak’ın evladı olarak bulunuyorum. Ben bu örgütü kamu gücüyle değil, dayanışmayla yöneteceğim.

Değişim sürecinden beri geçen süreçte sayın Genel Başkanımızı hepimiz takip ediyoruz, her gün sokakta çalışmalarını sürdürüyor. Son bir CHP’li ayakta kalana dek bu mücadele sürecek. Biz bu mücadeleyi vereceğiz. Keşke biz burada sadece kendimizi anlatıp, delegelerin oylarına talip olsaydık ben bunu çok isterdim. Bizim politikayı konuşmamız gerekirdi. Gençleri ve kadınları konuşmamız gerekirdi. Ama şartlarımız maalesef aynı değildi, çoğu arkadaşımız bu işten zarar gördü. Benim belediye çalışan arkadaşlarım sürüldü. Olur mu böyle? Bugün ben kazanırım, yarın o kazanır bu bir mesele değil bizim aramızda yarın genel seçim olduğunda hepimiz sokaklarda çalışacağız. Ben kendi arkadaşlarıma da söylüyorum burada kavga falan olmayacak.” diye konuştu.

Serkan Kalmaz: Ben nereden geldim biliyor musunuz?

Kürsüden konuşmasını gerçekleştiren Mavi listenin başkan adayı Serkan Kalmaz, “Bugün burada öncelikle CHP’nin kurucu başkanı Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu davaya gönlünü adamış, emek veren tüm genel başkanlarımı rahmet ve minnetle anıyorum, ruhları şad olsun. Atatürk, bizim yolumuzdur. Silivri zindanlarında tutsak olan tüm yoldaşlarımıza meclis üyelerimize, belediye çalışanlarımıza buradan bin selam olsun. Biz bu salonda yalnızca bir seçimi konuşmuyoruz, biz bu salonda cumhuriyetin geleceğini konuşuyoruz. Biz bu salonda hak hukuk ve adalet mücadelesini hep beraber büyütüyoruz.

Burada sadece biz yokuz, burada Hasan Tahsin’in ilk kurşunu var. Burada Konak’ın sokaklarında bedel ödemiş bütün devrimci arkadaşlarımız var. Konak, yalnızca bir ilçe değildir, Anadolu’nun mozaiğidir. Eğer Konak ayağa kalkarsa Türkiye ayağa kalkar. Ne dışarıdan atandım, ne tepeden indim. Bugün sizlerle yine omuz omuza, yine can cana yürüyeceğim. Oradan geldin buradan geldin diyenlere şunu söylemek istiyorum. Ben nereden geldim biliyor musunuz? Ben Tunceli’den geldim, ben Mardin’den geldim, ben Kars’tan geldim ben Konak’tan geldim. Ben Mahir’lerden, Deniz’lerden geldim. Ben her yer Taksim her yer direniş diyenlerden geldim. 11 yıldır Konak’ı aynı ekip yönetiyor, neden ön seçim yapılmadı? Ben herkese söz veriyorum ön seçim yapacağız.”