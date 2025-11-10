Çeşme’de arama kurtarma kapasitesini artırmak amacıyla kurulan YEAK Arama Kurtarma Derneği, zorlu bir değerlendirme sürecinin ardından AFAD akreditasyonunu başarıyla tamamladı. Akreditasyon, derneğin afet ve acil durumlarda profesyonel operasyon yürütme yetkinliğini resmileştirdi.

Kaymakam Maraşlı’dan YEAK ekibine teşekkür

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, AFAD ve YEAK ekipleriyle bir araya gelerek süreci değerlendirdi. YEAK’ın koordineli ve hızlı müdahale kapasitesinin, özellikle deprem, yangın ve sel gibi afetlerde bölgenin güvenliği açısından kritik olduğuna dikkat çekti.

Afetlerde koordinasyonun önemi vurgulandı

Kaymakam Maraşlı, AFAD ile eşgüdüm içinde çalışan YEAK ekibinin, olası afet anlarında hızlı ve etkili müdahale sağlamasının bölge için büyük avantaj olduğunu belirtti. Maraşlı, sivil toplum kuruluşlarının bu alandaki katkısının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarına destek çağrısı

Afetlerde görev alan gönüllü ekiplerin önemine dikkat çeken Maraşlı, “Sivil toplum kuruluşlarının bu süreçlerde desteklenmesi şart” mesajını verdi.

YEAK ekibinin fedakar çalışmaları nedeniyle teşekkür eden Maraşlı, gönüllülerin afet anlarında sergilediği özveriye dikkat çekti.