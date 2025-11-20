Son Mühür/ Osman Günden - Akciğer kanseri, dünyada kansere bağlı ölümlerin ilk sıralarında yer alırken, hastalığın çoğu zaman belirti vermeden ilerlemesi en büyük sorunlardan biri olarak öne çıkıyor. İzmir’de, Medicana Sağlık Grubu Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Nuran Katgı, düşük doz bilgisayarlı tomografi (LDCT) taramalarının hastalığı erken evrede yakalama şansı sunduğunu belirtti. Katgı, bilimsel çalışmaların LDCT ile akciğer kanserine bağlı ölümlerin yüzde 20’ye varan oranlarda azaltılabileceğini gösterdiğini ifade ederek, “Belirti beklemeden tarama yaptırın; erken tanı hayat kurtarır” dedi.

“İzmir'de risk grubundaki herkese tarama öneriyoruz”

Medicana International İzmir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nuran Katgı, akciğer kanserinin sessiz ilerleyen bir hastalık olduğuna dikkat çekti. Katgı, İzmir’de özellikle sigara kullanım oranının yüksek olduğu bölgelerde risk grubundaki bireylerin tarama programlarına katılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı: “Akciğer kanseri, dünya genelinde kansere bağlı ölümlerde ilk sırada yer alıyor. Hastalığın geç belirti vermesi, tedavi şansını azaltıyor. Sigara en büyük risk faktörüdür. İzmir’de tarama programlarına katılımın artması, erken tanıyı mümkün kılar ve sağkalımı belirgin şekilde yükseltir.”

“İzmir’de LDCT kullanımı yaygınlaşıyor”

Düşük doz bilgisayarlı tomografinin klasik BT’ye göre 3–5 kat daha düşük radyasyonla yüksek çözünürlüklü görüntü sağladığını belirten Katgı, İzmir’de bu yöntemin hızla kullanım alanı bulduğunu söyledi. Katgı, NLST ve NELSON çalışmalarının LDCT’nin erken evre tümörlerin saptanmasında etkili olduğunu kanıtladığını hatırlattı: “Bu tarama yöntemi, dünya genelinde olduğu gibi İzmir’de de akciğer kanserine bağlı ölümleri azaltmada önemli bir rol oynuyor.”

50–80 yaş arası İzmirlilere yıllık LDCT önerisi

Uluslararası kılavuzlara göre 50–80 yaş arası, en az 20 paket-yıl sigara öyküsü olan ve hâlâ içen ya da son 15 yıl içinde sigarayı bırakan kişilerin yılda bir kez LDCT taraması yaptırması gerektiğini belirten Katgı, İzmir’de risk grubundaki bireylerin bu konuda bilinçlendirilmesinin önemli olduğunu vurguladı: “Tarama yılda bir kez yapılır. Şüpheli bulguda daha kısa aralıklarla kontrol istenir. İzmir’de pasif içicilik, hava kirliliği ve genetik yatkınlık gibi ek risk faktörleri bulunan kişilerde hekim değerlendirmesi önem taşır.” LDCT’nin ağrısız, kısa süren ve düşük radyasyon içeren bir yöntem olduğunu da ekledi.

“İzmir, erken tanıda örnek kent olabilir”

Doç. Dr. Nuran Katgı, sigaranın akciğer kanserinin birincil nedeni olduğunu belirterek İzmirlilere çağrıda bulundu: “Sigara bırakmak en büyük adımdır ancak risk tamamen ortadan kalkmaz. İzmir’de yüksek risk grubunda olan herkesin yılda bir kez LDCT taraması yaptırması gerekir. Erken tanı hayat kurtarır. Hastalık belirti vermeden ilerler, bu nedenle şikâyet beklemek büyük bir yanılgıdır.” Katgı, düzenli tarama ve multidisipliner yaklaşım ile İzmir’in akciğer kanseri taramalarında örnek kent olabileceğini ifade etti.