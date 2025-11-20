Son Mühür / İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’in İzmir’deki katı atık bertaraf meselesine dair yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Yıldız, hem Büyükşehir Belediyesi’nin geçmiş taleplerini hem de bakanlığın verdiği izinleri hatırlatarak, “İzmir’i tanımadan ahkam kesiyorsunuz” çıkışında bulundu.

“Bir garip hikayenin adı Gökan Zeybek. Sözde CHP’nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı” sözleriyle eleştirilerini sıralayan AK Partili Yıldız, “Ama bilgi yok, ilgi yok, İzmir aklına düştükçe iki cümle kurayım da “ben de varım” densin diye ortaya çıkan bir isim… Sayın Zeybek; Büyükşehir Belediye Başkanınız sizi arayıp anlattı. Yetmedi, kameraların önünde “Siz yanlış biliyorsunuz” diyerek düzeltti. Ama siz hala İzmir’i hiç tanımadan, bilmeden, araştırmadan ahkam kesiyorsunuz. İzmir, sizin en fazla belediyeye sahip olduğunuz il! Üstelik 30 yıldır kesintisiz yönettiğiniz bir şehir!” dedi.

‘Dostlar alışverişte görsün!’

CHP’li Zeybek’e ‘Bilgilenin de sonra çıkın açıklama yapın” çağrısı yapan Yıldız, “Çöp konusunda Bakanlığımız, İzmir için gereken her izni verdi! Çiğli’de süre uzatma isteyen kimdi? Manisa’ya çöp taşımak için izin isteyen kimdi? Bergama’da depolama sorunu çığ gibi büyürken “Acil çözüm” diye Bakanlığa koşan kimdi? Yamanlar için talepte bulunan kimdi? Bornova’daki başvuruyu yapan kimdi? İzmir Büyükşehir Belediyesi. Peki hepsine izin veren kimdi? Bakanlık. Ama siz hala “İzmir’e engel olunuyor” masalı anlatarak algı üretmeye çalışıyorsunuz. Madem bu kadar İzmir sevdalısısınız…Kooperatif mağdurları için tek bir açıklamanız var mı? Yok! Neden? Çünkü orada suçlayacak bir AK Partili bulamazsınız da ondan! Gerçekler ortada Sayın Zeybek: CHP’nin yerel yönetim anlayışı uzaktan kumandadan ibarettir. Dostlar alışverişte görsün, iş bilmezlikte rekor sizde! Size bir önerim var: Hiç bilmiyorsanız buyurun, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Odanızda size bir brifing verelim. Belgeleriyle, bilgileriyle İzmir’in gerçeklerini anlatalım. Çünkü İzmir bizim şehrimiz… Şehrimizin derdi de sorunu da bizim... Sizin iş bilmezliğinizin bedelini İzmirli ödüyor. Buyurun Sayın Gökan Zeybek… Cesaretiniz varsa gelin!” ifadelerini kullandı.