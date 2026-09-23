Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, devlet okullarındaki temizlik ve hijyen sorununa karşı başlattığı dev operasyonu yeni eğitim döneminde de aksatmadan sürdürüyor. Çocukların mikrop saçan ortamlardan uzak, sağlıklı koşullarda ders başı yapabilmesi için belediye ekipleri her ay yollara düşüyor.

Paketlerde ne var?

Okul aile birliklerinin talepleri doğrultusunda hazırlanan koliler, ders zili çalmadan sınıflara ulaştırılıyor. İçeride A’dan Z’ye bir okulun ihtiyaç duyacağı tüm temel temizlik malzemeleri mevcut. Sıvı sabundan yüzey temizleyiciye, çamaşır suyundan tuvalet kağıdına kadar hijyenin bel kemiğini oluşturan malzemeler paketlere tek tek koyuluyor.

Üstelik bu tek seferlik bir yardım değil. Ekipler her ay aynı rotayı izleyerek okulların stoklarını tazeliyor.

Başvurular internetten yapılıyor

Saha operasyonunun detaylarını aktaran Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Destekleri Şube Müdürü Mustafa Apaydın, projenin geldiği noktayı dikkat çekici verilerle özetledi. Geçtiğimiz yıl yakılan bu meşalenin katlanarak büyüdüğünü belirten Apaydın, şu an itibarıyla 560 okulun kapısını her ay düzenli olarak çaldıklarını vurguladı.

Projenin ilk gününden bu yana dağıtılan koli sayısı ise 4 bini çoktan geride bıraktı.

Süreç oldukça pratik işliyor. Desteğe ihtiyaç duyan okul aile birliklerinin uzun bürokratik engellerle boğuşması gerekmiyor. Yetkililer, başvuruların dönem boyunca bizvariz.izmir.bel.tr adresi üzerinden kesintisiz şekilde devam edeceğini hatırlatıyor. Sistem açık, talep gönderen okullar sıraya alınıyor.