Son Mühür- Tüketici sağlığını korumak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdalarda taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen firmalara ait güncel listeyi kamuoyuyla paylaştı. Gıda sektöründeki dürüst olmayan uygulamaları ifşa eden bu listede, İzmir merkezli üç farklı ürün ve işletme yer aldı. Yapılan analizler, özellikle bitkisel yağlar kategorisinde yüksek ekonomik değere sahip ürünlere, aynı değeri taşımayan ucuz tohum yağlarının karıştırıldığını ortaya koydu.

Sahteciliğin odağında zeytinyağı ve Ayçiçek yağı

Bakanlığın açıkladığı listede İzmir’den yer alan üç ürünün de bitkisel yağlar kategorisinde olması dikkat çekti. Tağşişin temel yöntemi, piyasa değeri yüksek olan yağlara, maliyeti düşük olan başka tohum yağlarının eklenmesi olarak belirlendi. Bu uygulama, hem haksız kazanca yol açıyor hem de tüketicinin yanıltılması anlamına geliyor.

Sağlıklı ve kaliteli ürün arayan tüketiciler için büyük bir hayal kırıklığı yaratan skandalın merkezinde, İzmir’in Konak ve Bornova ilçelerindeki işletmeler bulunuyor.

Listeye takılan İzmirli firmalar ve ürün detayları

Bakanlık tarafından ifşa edilen listede, aynı firmanın birden fazla ihlal yaptığı gözlemlendi:

Nazıf Kaya (Konak): Bu işletme iki farklı üründe sahtecilik yaptığı gerekçesiyle listede yer aldı. İşletmenin piyasaya sürdüğü Dökme Ayçiçek Yağı içerisinde ayçiçek yağından başka tohum yağlarının bulunduğu tespit edildi. Aynı zamanda, işletmeye ait Etiketsiz Riviera Zeytinyağı (5 LT) ürününde de tohum yağları karıştırıldığı belirlendi.

Peynirmatik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Bornova)- Ege Köklü Markası: Bornova merkezli bu firmanın ürettiği Soğuk Sıkım Natürel Sızma Zeytinyağı (5 LT) ürününde yapılan analizlerde de ne yazık ki tohum yağları karıştırılması tespiti yapıldı.

Kamuoyu ifşasının önemi ve hukuki süreç

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu tür listeleri yayımlaması, gıda güvenliğini sağlamanın ve haksız rekabeti önlemenin yanı sıra, caydırıcılık açısından da büyük önem taşıyor.

İfşa edilen firmalar hakkında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde idari para cezası ve cezai işlemler uygulanmakta olup, listedeki bilgilerin kamuoyuna duyurulmasıyla birlikte tüketicilerin bu ürünlere karşı uyanık olması ve gerekli hassasiyeti göstermesi amaçlanıyor.