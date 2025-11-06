Son Mühür/ Beste Temel - Sivas’ta yaşayan Reyhan Yiğitsoy’un hayatı, 2021 yılında yüzünde başlayan şiddetli ağrılarla değişti. “Delirten hastalık” olarak bilinen trigeminal nevralji tanısı alan Yiğitsoy, uzun yıllar ilaç tedavisi ve farklı uygulamalar denedi. Ancak iyileşemeyince tedavi için İzmir’e geldi ve Medicana International İzmir Hastanesi’nde Prof. Dr. Özhan Merzuk Uçkun’a başvurdu. Değerlendirmenin ardından ameliyata alınan Yiğitsoy, İzmir’de yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Yıllarca süren ağrı ve zorlu süreç

Teşhis sonrası ilaç tedavileri, iki radyofrekans işlemi, çene kitlenmesi nedeniyle artrosentez ve gece plağı kullanımına rağmen iyileşmeyen Yiğitsoy, “Günde 4–5 kez atak geçiriyordum. Yemek yerken, duş alırken, hatta uyurken bile korkuyordum” dedi.

Yapay zekâ ile İzmir’e yönlendirildiler

Hastalığı kabullenmiş olan Yiğitsoy, çözümü kız kardeşinin yapay zekâ araştırmasıyla buldu. “Kardeşim ‘en iyi hekim kim?’ diye araştırınca İzmir’de Prof. Dr. Özhan Merzuk Uçkun çıktı” diyerek İzmir’e geliş hikâyesini anlattı.

“Korkmadan yaşamak çok güzel”

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Reyhan Yiğitsoy, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle anlattı: “Şu an çok iyiyim. Korkusuzca yaşamak çok güzel bir şey. Hastalık yüzünden yemek yemeye, duş almaya, hatta uyumaya bile korkuyordum. Sosyal hayatım bitmişti. Prof. Dr. Özhan Merzuk Uçkun sayesinde yeniden özgürce yaşamaya başladım. Kendisine çok teşekkür ederim.”

“Yüz yıkamak bile ağrıyı tetikleyebilir”

Trigeminal nevralji hakkında bilgi veren Prof. Dr. Özhan Merzuk Uçkun, hastalığın yüz bölgesine duyuyu taşıyan trigeminal sinirin damar basısı sonucu geliştiğini belirterek şöyle konuştu: “Toplumda ‘delirten hastalık’ ya da ‘intihar hastalığı’ olarak bilinir. Üst ve alt çene, yanak ve göz çevresinde şiddetli ağrılar görülür. Yüz yıkama, diş fırçalama, yemek yeme gibi basit günlük aktiviteler bile ağrıyı tetikleyebilir. Bu nedenle hastalar çoğu zaman ilk olarak diş hekimine başvurur.”

Prof. Dr. Uçkun ayrıca tedavi süreciyle ilgili şu bilgileri verdi: “İlk tercih ilaç tedavisidir. Ancak fayda sağlanamadığında radyofrekans, Gama Knife, gliserol enjeksiyon ve cerrahi yöntemler devreye girer. Cerrahi tedavi, yüzde 90’ın üzerinde başarı oranıyla en kalıcı yöntemdir.”