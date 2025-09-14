Son Mühür/ Beste Temel- Bornova Belediyesi ve İzmir Gıda Mühendisleri Odası'nın iş birliğiyle, Türkiye'nin ilk Reçel Şenliği Yakaköy'de binlerce İzmirliyi ağırladı. Doğanın ve emeğin bir araya geldiği bu özel etkinlik, kadın üreticilerin el yapımı reçellerini sergilediği stantlardan, çeşitli yarışmalara, konserlere ve çocuklara yönelik aktivitelere kadar geniş bir yelpazede gerçekleşti. Şenlik, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Doğaya ve kadın emeğine vurgu

Şenliğin en dikkat çekici anlarından biri, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin konuşması oldu. Eşi Beste Ekşi ile birlikte alanı gezen Başkan Eşki, tarım ve doğa mücadelesine dair kararlı mesajlar verdi. Erzene Mahallesi'nde tarım arazilerinin imara açılmasına yönelik planları eleştiren Eşki, "Her bir zeytinin, her bir yaprağını savunacağım" diyerek, Bornova'nın betonla değil, doğal ürünleriyle anılan bir şehir olması gerektiğini vurguladı. Eşki, çocukluk anılarından yola çıkarak, annelerin evde yaptığı reçellerin önemine değindi ve günümüzde reçelin fiyatının balı geçmesinin bir sorun olduğunu belirtti. Bu duruma karşı sessiz kalmayacaklarını, kadın emeğini ve doğayı korumak için mücadele edeceklerini söyledi.

Festivalde tatlı rekabet ve zengin içerik

Yakaköy Piknik Alanı’nda kurulan 50 üretici standı, ziyaretçilere rengarenk bir dünya sundu. Etkinlik kapsamında düzenlenen “En Güzel Reçel Yarışması” ise büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışmada birinciliği karışık incir, armut ve ceviz reçeliyle Hacer Gamze Üçler kazandı. İkincilik ödülünü süt reçeliyle Feride Güleşçi alırken, üçüncülük karpuz kabuğu reçeliyle Azime Işık’a gitti. Yarışmanın yanı sıra, reçel yapım atölyeleri, kör tadım etkinlikleri, bando ve zeybek gösterileri festivalin coşkusunu artırdı. Çocuklar için düzenlenen oyunlar ve çeşitli aktiviteler ise minik ziyaretçilerin keyifli vakit geçirmesini sağladı.

Yerel yönetimlerden ve sivil toplumdan tam destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Banu Gençkal, Başkan Eşki’ye teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin kadın üreticilerin emeğine ve yerel değerlere verilen önemi gösterdiğini belirtti. İzmir Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Ömer Ulaş Kırım da, şenliğin biyoçeşitliliğin korunması açısından önemine değinerek, kadın emeğinin değerlendirilmesinin kırsal kalkınma için ne kadar kritik olduğunu vurguladı. Yakaköy Muhtarı Nedim Sert ve üretici Esra Türkon da organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiler. Başkan Eşki, şenliğin önümüzdeki yıllarda Sarnıç’ta düzenlenecek Domates-Salça Festivali gibi yeni etkinliklerle devam edeceğinin müjdesini verdi. Bu kapsamlı şenlik, Bornova'nın tarıma ve yerel değerlerine sahip çıkan bir ilçe olma misyonunu pekiştirdi.