Son Mühür / Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkusunu kentin dört bir yanına taşıdıktan sonra büyük final için kapılarını Kültürpark’ta açıyor. Nisan ayının başından bu yana Tire’den Kınık’a kadar toplam 17 ilçede çocuklarla buluşan kutlama kervanı, bayramın asıl gününde tüm çocukları dev bir şölende bir araya getirecek. Kutlamalar, saat 13.00’te Kaskatlı Havuz önünden hareket edecek olan belediye bandosu eşliğindeki neşeli kortejle başlayarak tüm alana yayılacak.

Bir dolu eğlence var

Kültürpark’ın her köşesi, çocukların bayram ruhunu doyasıya yaşaması için özel olarak tasarlandı. Ana sahnede öğle saatlerinden itibaren Bilim Tiyatrosu, illüzyonistler, kukla şovları ve çocuk korosu performansları sergilenecek. Eğlencenin temposu akşam saatlerine doğru Ersin Show ve sevilen sanatçı Gökçe’nin konseriyle zirveye ulaşacak. Etkinlik alanlarında ise çocukları sanal gerçeklik deneyimlerinden survivor parkurlarına, dev jengadan planetaryum gösterilerine kadar oldukça geniş bir yelpaze bekliyor. Şişme oyun grupları ve 25 farklı atölye çalışmasıyla minikler hem bedensel becerilerini sergileme hem de yaratıcılıklarını keşfetme imkanı bulacak.

Toplam 120 stant kurulacak

Bu yılki kutlamaların en dikkat çekici kısımlarından birini de çocuklar için kurulan özel ikinci el pazarı oluşturuyor. 7-14 yaş grubundaki çocukların kendi stantlarını açacağı bu alanda, kullanılabilir durumdaki oyuncaklar ve kitaplar yeni sahipleriyle buluşacak. Toplam 120 standın yer alacağı bu pazar sayesinde küçük İzmirliler, erken yaşta ticaret deneyimi kazanırken paylaşmanın ve dayanışmanın önemini de bizzat yaşayarak öğrenecek. Katılım sağlamak isteyen aileler, belediyenin ilgili birimlerinden detaylı bilgi alarak çocuklarının bu anlamlı projenin bir parçası olmasını sağlayabilir.