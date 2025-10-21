Son Mühür/ Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle yürüttüğü proje kapsamında kimlik bilgisi paylaşımı olmadan ve sosyal güvence aranmadan HIV, Hepatit B, Hepatit C ve frengi (sifiliz) testlerini ücretsiz olarak yapıyor.

Kentteki vatandaşlar, bu hizmetten Konak Kemeraltı’ndaki Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezi üzerinden yararlanabiliyor.

Gizlilik esaslı sağlık hizmeti

Kemeraltı’nda hizmet veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezi, tamamen gizlilik esasına dayanıyor. Merkezde, başvuran kişilerin kimlik bilgileri alınmıyor ve herhangi bir sosyal güvence şartı aranmıyor.

Parmak ucundan alınan bir damla kan ile yapılan testin sonucu 20 dakika içinde kişiye bildiriliyor. İlk testte pozitif şüphesi bulunan kişiler, detaylı tetkik ve tedavi için hastanelere yönlendiriliyor.

Sağlık Bakanlığı ile ortak çalışma

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülen bu proje, yalnızca test değil, aynı zamanda cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar hakkında danışmanlık hizmeti de sağlıyor.

Uzman sağlık personeli, test yaptıran kişilere enfeksiyon riskleri, korunma yolları ve erken teşhisin önemi hakkında bilgilendirme yapıyor. Vatandaşlar detaylı bilgi almak veya randevu oluşturmak için 0232 294 22 47 numaralı hattı arayabiliyor.

“20 dakikada test ve danışmanlık hizmeti alabiliyorlar”

Merkezde danışman olarak görev yapan Derya Baştürk, test sürecinin tamamen anonim ve hızlı ilerlediğini belirtti:

“Kendini risk altında gören herkes, hiçbir sosyal güvencesi olmadan ve kimlik bilgisi vermeden bu merkeze gelebilir.

0232 294 22 47 numaralı telefon üzerinden randevu alabiliyorlar. Randevu saatinde geldiklerinde, 20 dakika içinde hem testlerini yaptırıp hem de danışmanlık hizmeti alabiliyorlar.”

Baştürk, merkezde hastanelerde uygulanan ilk tanı testinin yapıldığını, pozitif şüphesi bulunan kişilerin ise doğrulama testleri için hastanelere yönlendirildiğini söyledi.

“Test sonuçları hiçbir sağlık sisteminde yer almıyor”

Baştürk, merkezin en önemli özelliklerinden birinin anonimlik garantisi olduğunu vurguladı: “Danışanın testi negatif de olsa pozitif de olsa kimlik bilgileri hiçbir sistemde yer almıyor. Sonuçlar kayıt altına alınmıyor.

Negatif sonuç alan danışanlara korunma yöntemleri anlatılıyor, pozitif şüphe durumunda ise kişi hastanelere yönlendiriliyor ve tedavi süreci seçtiği hastanede başlıyor.”

Göçmenler de hizmetten yararlanabiliyor

Merkezde yalnızca Türk vatandaşları değil, göçmenler de test yaptırabiliyor. Baştürk, bu kişilerin yönlendirme sürecine dair şu bilgileri paylaştı:

“Göçmen danışanlarımız da merkeze geliyor. Onları bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına yönlendiriyoruz.”

Erken teşhis için çağrı

Baştürk, özellikle risk altında olduğunu düşünen herkese çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı: “Kendinden şüphe duyan herkesin HIV, Hepatit B, Hepatit C ve sifiliz testlerini yaptırmasını öneriyoruz.

Bu hastalıkların erken teşhis edilmesi, hem kişinin sağlığı hem de toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor.”

İzmir halkına güvenli ve ücretsiz test olanağı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve erken teşhis farkındalığı kapsamında bu hizmeti sürdürüyor.

Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezi, sadece test değil, aynı zamanda toplumsal bilinç oluşturmayı da hedefliyor.

Vatandaşlar kimlik paylaşmadan, gizlilik esaslı şekilde, yalnızca 20 dakikada sonuç alarak hem sağlık durumlarını öğrenebiliyor hem de uzmanlardan koruyucu sağlık danışmanlığı hizmeti alabiliyor.