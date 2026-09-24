Son Mühür / Yağmur Daştan- AK Parti Genel Merkezi tarafından 81 ilde sahadaki talep ve beklentileri dinlemek ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini vatandaşa anlatmak amacıyla başlatılan Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında hafta sonu İzmir’de geniş kapsamlı bir saha programı düzenleniyor. 26 Eylül cumartesi günü İzmir ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, milletvekilleri ve teşkilat mensupları kentin 30 ilçesinde eş zamanlı olarak sahada olacak. Program, AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nın koordinasyonunda, AK Parti Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci’nin katılımıyla gerçekleşecek.

Tüm kesimlerle buluşulacak

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında ilk olarak İzmir İl Başkanlığı'nda geniş katılımlı bir basın toplantısı düzenlenecek. Basın toplantısının ardından AK Parti kurmayları, adeta çıkarma yaparak İzmir’in 30 ilçesine dağılacak. Gün boyu sürecek sıkılaştırılmış ve yoğun program dahilinde esnaftan şehit ve gazi yakınlarına, sanayi tesislerinden sivil toplum kuruluşlarına kadar toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelinecek.

MHP İzmir İl Başkanlığı ve İESOB’a ziyaret

Program kapsamında MHP İzmir İl Başkanlığı ziyaret edecek. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile bir araya gelecek olan AK Partili kurmaylar, gün içinde İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata ile de bir araya gelecek.