Son Mühür/ Merve Turan - Efes Selçuk Belediyesi’nin Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yıl dönümü anısına düzenlediği “Ataya Saygı” Satranç Turnuvası, iki gün süren müsabakaların ardından sona erdi. Final gününde Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nde düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödüllerini Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, Turnuva Direktörü Recep Minas, Kütüphane Müdürü Vedat Yolcu ve Turnuva Gözlemcisi, Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Abuzer Altıntaş takdim etti.

Dereceye giren sporcular açıklandı

Turnuvaya farklı yaş gruplarından toplam 145 çocuk katıldı. Kategorilerde dereceye giren sporcular şöyle belirlendi:

8 Yaş ve Altı Kategorisi

En iyi derece yapan kadın sporcu: Aylin Batum

Ege Günaydı Uras Karakuş Aylin Batum Hilal Asya Örten Tuna İzmirden

10 Yaş ve Altı Kategorisi

En iyi derece yapan kadın sporcu: Hilal Tomris Örten

Arda Topçuoğlu Hilal Tomris Erten Ege Tuğrul Keskin Kartal Kerem Kara Mert Üstündağ

14 Yaş ve Altı Kategorisi

En iyi derece yapan kadın sporcu: Asel Pakalın

Oytun Toprak Sezer Ali Yusuf Özkara Kerem Alp Avcı Hamza İbrahim Fırlayış Musa Utku Alaşık

Açık Kategori

En iyi derece yapan kadın sporcu: Berra Sertoğlu

Erdem Kutlar Tolga Güneş Furkan Alp Aslan Mustafa Arayan Tuna Sezgin

“Turnuvanın anlamı çok büyük”

Turnuvaya Türkiye’nin birçok ilinden katılan sporculara ve ailelerine teşekkür eden Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, etkinliğin önemine dikkat çekti: “Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. İki gün boyunca sporcu çocuklarımız çalıştı, mücadele etti. Ödüle hak kazananlar var ama gözümüzde hepsi birinci. Turnuvanın anlamı çok büyük. Hepinize, emeği geçen tüm hocalarımıza ve kütüphane ekibimize teşekkür ediyorum.”

“Yüksek katılımlı bir turnuva oldu”

Uluslararası hakem ve Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Abuzer Altıntaş, bahar döneminde yeni bir turnuva düzenleneceğini müjdeledi: “Öncelikle Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’e teşekkür etmek istiyorum. Bu hafta okullar kapalı olduğu için burada buluştuk. Ege Bölgesi’nin hemen hemen tüm illerinden sporcular geldi. Siz satranç oynamaya devam ettikçe Efes Selçuk Belediyesi daha çok ev sahipliği yapacaktır. Önümüzdeki baharda tekrar burada olacağız.”

Çocuklar turnuvadan memnun ayrıldı

Turnuvaya katılan çocuklar etkinliği değerlendirdi:

Tomris Hilal Örten (Kayseri): “Turnuva çok güzeldi. Organizasyonu çok beğendim. Yeniden gelmek isterim.”

Çınar Bozkurt (Efes Selçuk): “Turnuva harika hazırlanmış. Satranç oynamayı çok seviyorum, herkese tavsiye ederim.”

Rüya Gülbay (Efes Selçuk): “Turnuvanın kitapların arasında olması çok hoşuma gitti. Kitapları çok seviyorum. Herkesi turnuvalara davet ediyorum.”

Bilge Özkara (Bayraklı): “Yeni arkadaşlar edindim. Katıldığım için mutluyum.”