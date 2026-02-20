İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Ramazan ayında kent genelinde dilencilik faaliyetlerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Yapılan açıklamada, 2025 yılı boyunca dilencilik yaptığı tespit edilen 891 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildiği, toplam 1 milyon 298 bin 928 TL idari para cezası kesildiği bildirildi.

Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların, vatandaşların dini ve insani duygularının istismar edilmesini önlemek, kamu düzenini sağlamak ve kent genelinde huzuru korumak amacıyla sürdürüldüğü belirtildi.

Yoğun noktalarda kontroller artırıldı

Denetimlerin özellikle cami çevreleri, meydanlar, ana ulaşım güzergâhları ile yaya hareketliliğinin yüksek olduğu bölgelerde gerçekleştirildiği kaydedildi. Kontrollerde dilencilik yaptığı veya çevreyi rahatsız ettiği belirlenen kişiler hakkında, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33. maddesi (Dilencilik) ve 37. maddesi (Rahatsız Etme) kapsamında idari yaptırım uygulandığı ifade edildi.

Dilencilikten elde edilen paralara el konuldu

Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, dilencilik yoluyla elde edildiği belirlenen paralara tutanakla el konularak kamuya aktarılıyor. Bu kapsamda son bir yılda 134 bin 399 TL’nin kamuya devredildiği açıklandı.