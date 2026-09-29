Troya Tüneli girişindeki kavşak, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte feci bir çarpışmaya sahne oldu. Ayvacık’ta kontrolden çıkan bir otobüs, kavşaktan dönmeye çalışan otomobili adeta biçti. Kazada araçtaki iki kişi yaşamını yitirdi.

İzmir yönüne geliyordu

Saatler 07.00’yi gösterdiğinde Çanakkale-İzmir kara yolunda trafik bir anda kilitlendi. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 09 DZ 760 plakalı otomobil, Troya Tüneli girişindeki kavşakta dönüş manevrası yapıyordu. Tam bu sırada İzmir yönüne seyreden E.Ç. idaresindeki 34 TT 335 plakalı yolcu otobüsü, dönüş yapan otomobile süratle çarptı.

Çarpmanın şiddeti inanılmazdı.

Otomobil hurdaya döndü. Araçta bulunan Mustafa Gürel ve Hüseyin Soylu, olay yerinde hayatını kaybetti. Acı bilanço bununla da sınırlı kalmadı; otomobilde seyahat eden 3 köpek de kazada telef oldu. Yolcu otobüsündeki yolcular ise büyük bir şok yaşadı.

İnceleme devam ediyor

İhbar üzerine olay yerine hızla polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, tünel girişinde yeni bir kaza yaşanmaması adına kara yolunda geniş güvenlik önlemleri aldı. Trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

Savcılık ve kolluk kuvvetleri, facianın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Otobüs sürücüsü E.Ç. ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken, kazanın kesin oluş nedeni hazırlanan bilirkişi raporunun ardından netlik kazanacak.