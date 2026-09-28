Son Mühür / Yağmur Daştan - Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) eylül ayı son meclisinde Türkiye ekonomisinde son dönemlerde tartışmalara neden olan ve kamuoyunda ‘fon krizi’ olarak bilinen süreç ele alındı. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Bu ülkede geçmişte Sülün Osman, Banker Kastelli, Jet Fadıl, Tosuncuk vardı. Şimdi de foncuk çıktı” dedi.

“Yaklaşık 500 bin yatırımcı var” diyerek süreci yorumlayan Yorgancılar, “Bunlar hep vatandaşımız. Yani sizler sokaktaki arkadaşlar. 13 bin lira yatıran da var, 2 milyon yatıran da var, 500 bin lira yatıran da var. Kulaktan kulağa sistemi var. Türk lirasından mevduata yatırsa enflasyonun altında bir para kazanıyor. Gidip burun fonlarla bu kadar değer artışı varken sokaktaki Ahmet abi ne diyor? Ya diyor ben paramı TL'ye yatırdım, TL ayda yüzde 26-30 veriyor. Sen ne alıyorsun mevduattan? Yüzde 2.5 alıyorsun. Mehmet abiye gidip soruyor, senin fonun nerede? ‘Ben Pusula’ya yatırdım’ diyor. Neden? Çünkü ayda altıda yüzde 25 vermiş. Şimdi dövize yatıran kaybetmiş, mevduata yatıran kaybetmiş. Yani 500 bin kişi parasını burada değerlendirdi” dedi.

“Ceza sistemi oluşturulmalı”

“Bu süreci kim denetliyor? SPK denetliyor. Böyle bir düzen olmamalı” mesajıyla devam eden Yorgancılar, “Geçmişte Sülün Osman vardı. Banker Kastelli vardı. Jet Fadıl vardı. Tosuncuk vardı. Şimdi foncuk çıktı. Bu ülkede geçmişte Sülün Osman, Banker Kastelli, Jet Fadıl, Tosuncuk vardı. Şimdi de foncuk çıktı. Jet Fadıl’ın ‘Maldivlerde odanız hazır’ diye reklamları vardı, vatandaş gidip alıyordu. Tosuncuk ‘Tavuk yumurtası yapacağım’ dedi. Millet gidip hisse aldı. Kastelli dağıttı dağıttı, sonra paralarla İsviçre’ye gitti. O kadar çok bu işlere para yatırma heveslisi vatandaş var ki bunların çıkması da ayrı bir sonuç oluyor. Neyse o kadar çok bu tür işle para yatırma heveslisi, düşüncesiz olan vatandaşımız var. Bunların çıkması da ayrı bir şey. Doğal sonuç olacak. Aslında bunların zarar görmemesi gerekir. Bu konular çok daha hızlı aksiyon alıp bunların cezalandırarak bir sistemi oluşturması lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuyla ilgili yapmış olduğu açıklama son derece önemli. ‘Kim olursa olsun üstüne gidilerek bu konu çözümlenecek’ bir açıklama yaptı. İnşallah burada süreçte kim sorumluysa cezalandırılır ve gerekli bedeller ödetilir” diye konuştu.