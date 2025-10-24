Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi yıkımı konusunda kararlı olduğu Çankaya Katlı Otoparkı'yla ilgili düşüncesinden geri adım mı atıyor?

Otoparkın ortakları arasında yer alan ve yapının güçlendirilmesi yönünde tavır sergileyen İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün bir yazısı, Cemil Tugay yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin binanın güçlendirmesine olur verdiğini gözler önüne serdi.

Güçlendirme mi? Yıkım mı?

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Tahir Emre Can imzasıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ''Acele'' notuyla gönderilen yazıda Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün söz konusu binayla ilgili güçlendirme yapılması için 15 ay önce muvafakat verdiğine dikkat çekildi.



Detaylı açıklamaya ihtiyaç var...



Aradan geçen zamanda Büyükşehir Belediyesi'nin güçlendirme yerine yıkımı gündeme getirdiğinin hatırlatıldığı yazıda,

''İdaremize ulaşan yazınızda Konak Belediye Başkanlığının yazısı da dikkate alınarak yapının güçlendirilmesi hususunun diğer hissedarlarca değerlendirilmesine Belediyenizce muvafakat edildiği belirtilmektedir.

Ancak, verilen muvafakatın içeriği hakkında da daha detaylı açıklamalara ihtiyaç bulunmaktadır. (Güçlendirme ve/veya proje maliyetlerinin nasıl ve hangi şekilde karşılanacağı, ihale sürecinin birlikte yürütülüp yürütülmeyeceği vb.)

Tarafımıza iletilmesini istiyoruz...



Gelinen süreçte konu Genel Müdürlüğümüze de iletilecek olup güçlendirilme hususunun daha kapsamlı ve sağlıklı olarak ele alınabilmesi için, İdaremizce tarafınıza muvafakat verilen yazımızdan bugüne kadar geçen zaman zarfında yapılan tüm çalışmaların birer örneğinin yazınızda belirtilen yapının güçlendirilmesinin uygun olmayacağı kanaatine varılmasına neden olan performans analiz raporu, proje çalışması, ekspertiz çalışması, yapılan deney veya testler gibi tüm doküman ve belgelerin ivedilikle idaremize iletilmesi hususunda;

Bilgi ve gereğini önemle arz ederim.'' mesajı verildi.