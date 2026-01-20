Son Mühür / Seçil Ünlü Gündem Masası’nda Tunç Erciyas’ın bu haftaki konukları usta gazeteciler Hasan Çölmekçi ve Erkan Doğan'dı. İzmir gündemine dair önemli açıklamalarda bulunan Hasan Çölmekçi çarpıcı açıklamalara imza attı.

''Sevgilisine para aktaran insanı savunamazsınız''

Buca Belediyesi ile ilgili konuşan Çölmekçi, Görkem Duman'ın sevgilisi Sevcan Orhan'la yaptığı tatili, işçi eylemleri üzerinden eleştiren Çölmekçi, yaşanan bu skandala ateş püskürdü:

''Adam Phuket Adası’na gitmiş ama ondan sonrası önemli. Çöpler toplanmıyor. İşçiler paralarını alamıyor. Eylem yapıyorlar. Yılbaşını soğukta geçiriyorlar. Sen gidiyorsun, sıcak Phuket Adası’nda sevgilinle tatil yapıyorsun. Bu arada her şey yasal olabilir ama etik değil, ahlaki değil. Ben bu ahlaki olmayan olayı savunanlara kızıyorum. CHP belediye meclis üyesi çıkıyor, sevgilisiyle tatil meselesini savunuyor. Eğer siz ahlaklı bir insansanız bunları savunmamanız lazım. Sevgilisiyle tatil yapan, sevgilisine para aktaran insanı savunamazsınız.''

''Mafya var, cinayet var, ne ararsan var''

Açıklamalarına devam eden Çölmekçi, Buca eleştirilerini sürdürdü:

''Maalesef Buca kaynayan kazan. İki tane kayyum atamalarına rağmen burada sular durulmuyor. Ayrıca burada bir cinayet işlendi. Buca Belediyesi’nin işlettiği gölette, işletme sahibi CHP’li delegeyi öldürdü. Öte yandan başkanın makam şoförü ve CHP ilçe başkanı adamı dövmekten gözaltına alındı; biri tutuklandı, diğeri şartlı tahliye ile salındı. Yani Bucayı ele aldığımızda mafya var, cinayet var, ne ararsan var.''

''İşin içinde bir suç varsa, CHP, AK Parti, MHP fark etmez''

Çölmekçi sözlerini şöyle noktaladı:

İşte az önce dediğim gibi, “Kim getirdi bu belediye başkanlarını İzmir’in başına?” Benim durumlarıma göre savcılık zaten bu olaya el attı ve araştırıyor. Organize suç var mı diye işin içinde. Can Ataklı demişti, bir operasyon olacak diye, ama yanlış bilgi gelmiş. 19 Ocak’ta çeteler, organize suçlara ve uyuşturucuya karşı bir operasyon yapıldı. Ama işin içinde bir suç varsa, CHP, AK Parti, MHP fark etmez; savcıların görevi harekete geçmektir. Burası hâ bire kaynıyor, işte duman çıkıyor. Biliyorsunuz, soyadı da Duman. Buca’dan hâ bire duman çıkıyor.