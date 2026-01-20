Son Mühür / Seçil Ünlü Gündem Masası’nda Tunç Erciyas’ın bu haftaki konukları usta gazeteciler Hasan Çölmekçi ve Erkan Doğan'dı. İzmir gündemine dair önemli açıklamalarda bulunan Hasan Çölmekçi, büyükşehir projelerini, İzmir belediyelerde yaşanan gelişemleri ele aldı ve Cemil Tugay'ın 'İzmir üvey evlat bile değil adeta hasım görünüyor' şeklindeki hükümet eleştirisine adeta ateş püskürdü.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın "Ne yazık ki iktidarın bazı unsurlarınca İzmir üvey evlat bile değil, adeta ‘hasım’ olarak görülüyor" açıklaması ile ilgili usta kalem Hasan Çölmekçi şunları söyledi:

''Bunlara bilabedel denir. Yani, bu projelerin gündemden düşmemesi için o yılki bütçeden 3 bin lira, 5 bin lira pay ayrılır. Onun ayrılması önemli değil, o kadar harcanacak diye bir şey yok. Bunu bilmesi lazım bir belediye başkanının. Nedir biliyor musunuz konu? Şimdi ayırırsın bir 3 bin lira ama sen o projeye 3 milyon harcarsın. Bu, geçmişteki CHP hükümetlerinde de, sosyal demokrat hükümetlerde de böyleydi; DYP, ANAP ve AK Parti hükümetlerinde de böyleydi. Bunu bilmeyen belediye başkanına ben gülerim.''

''Sen sadece konuşuyorsun...''

''Peki hangi projeye onay verilmemiş? Hangi projeye imza atılmamış? Çıksın anlatsın. Böyle hamaset yaparcasına, havada uçan laflarla, somut olmayan sözlerle konuşmak çok kötü. Kendi projelerini yapamayan bir insan, imza atılsa sen onu nasıl doğru düzgün kullanacaksın? “Ben kredi buldum” diyorsun, krediyi nerede kullanacaksın? Sen sadece konuşuyorsun…

İzmir’e para verilmemiş…” Rakamlar bunu yalanlıyor… Türkiye’de yasa var. Hükümette, devlette bu yasalar çerçevesinde yardım yapılır ya da projelere para aktarılır. Sen otogarı yıllardır yapamamışsın, Çankaya Otoparkı’nın yerine bir yer ayarlayamamışsın, Harmandalı Çöplüğü’nü kapatacağım demişsin, yerine başka bir yer koyamamışsın. Yedi yıldır bekleyen bu kentin sorunları var. Sen bunlara şimdi para ayırsan ne olacak?

Hadi diyelim opera binası için imzalar atıldı. Hadi yap o zaman. Neyle yapacaksın? Krediyi buldum diyorsun, hani nerede kredi? Uçuk kaçık konuşuyorlar, milleti aptal sanıyorlar. Bu şekilde konuşuyorlar, ben buna kızıyorum. Sen yönetememezliğini hükümete atıyorsun. Yirmi beş yıldır ne yaptın bu kente? Sen onu söyle. Kocaoğlu’nun yaptığı birkaç şey olmasa hiçbir şey olmayacak.''

''Buraya geliyorsun siyasetin değişiyor...''

''Bu bir hastalık haline gelmiş. Belediye başkanları, ardı ardına bir şey olduğu zaman “Bize devlet üvey evlat muamelesi yapıyor” diyor. Neden öyle yapsın? İzmir’e yapılan yatırımlar belli. Sağlık alanında yapılan yatırımlar mesela, gelen ambulansları biliyorsunuz. O yüzden bu şekilde konuşmayalım. Sen gidiyorsun, bakanlarla poz veriyorsun, gidip ziyaret ediyorsun, resim çektiriyorsun, teşekkür ediyorsun; buraya geliyorsun, siyasetin değişiyor.''

''Yapay zekaya 'namuslu, dürüst demezsen...''

Hasan Çölmekçi ayrıca Konak Belediyesi ve şu an cezaevinde olan Zaza Yusuf'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili Çölmekçi'nin yorumları şöyle: