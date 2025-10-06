Son Mühür- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi, İzmir Ülkü Ocakları Başkanı Burak Kılıç'ın yargılandığı Ankara 34. Aliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava ile ana davadan ayrılan MHP'li avukat Serdar Öktem ve eski Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal'ın davasını birleştirme kararı aldı.

Sanıklar arası "şahsi, hukuki ve fiili irtibat bağı" gerekçe gösterilerek verilen birleştirme kararı sonrası yargılama, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edecek.



Sokak ortasında katledilmişti...



Sinan Ateş, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı, akademisyen ve Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara Çukurambar'da silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü.

O dönemde Burak Kılıç, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı olarak, suçluyu kayırma ve cinayete ilişkin soruşturmada Ateş'in kişisel verilerini (ev adresi, hareketleri gibi) hukuka aykırı şekilde ele geçirmek ve yaymakla suçlanıyor. Kılıç, cinayetten önce Ateş'in evinin fotoğraflarını ve videolarını sanık Tolgahan Demirbaş'a gönderdiği iddiasıyla gündeme gelmişti.



Beş sanığa ağırlaştırılmış müebbet...



Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 22 sanık hakkında açılan davada, 2 Ekim 2024'te karar açıklanmış ve beş sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

