İzmir’de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik birimlerinde görev yapan 289 kadın trafik polisi, kent içi ulaşımın güvenli şekilde sağlanmasında önemli sorumluluk üstleniyor.

Yaya, motosikletli ve ekip araçlarıyla görev yapan kadın polisler, sürücüler ve yayalar için günün her saati sahada.

Kent genelinde kadın polis memurlarından oluşan 48 özel trafik ekibi, sabahın ilk ışıklarından itibaren sorumlu oldukları bölgelerde trafiğin akışını düzenlemek için yoğun mesaide bulunuyor.

Denetimden eğitime pek çok alanda aktif görev

Kadın trafik ekipleri, gün boyunca trafik yoğunluğunu azaltmaya, kazaları önlemeye ve kurallara uyulmasını sağlamaya yönelik denetimler gerçekleştiriyor.

İhlal tespit edilen durumlarda cezai işlem uygulayan ekipler, aynı zamanda uyarı ve bilgilendirmelerle trafik bilincinin artmasına katkı sunuyor.

Yıl içinde 190 bin araç kadın polisler tarafından denetlenirken, bu kontroller sonucunda 52 bin araca işlem yapıldı.

Emniyet yönetimi: “Sahadaki varlıkları pozitif etki yaratıyor”

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu, kadın trafik polislerinin sahadaki çalışmalarının hem vatandaş hem de emniyet açısından çok olumlu geri dönüşler yarattığını belirterek şöyle konuştu:

“Erkek personelin yapabildiği tüm görevleri kadın personelimiz de başarıyla yerine getirmektedir. Sahada görev yapmaları, trafik güvenliğine yönelik mücadelemizde bize ciddi bir pozitif etki yaratmaktadır.

Hem vatandaşlardan gelen tepkiler hem de sahadaki uygulamalarda bu olumlu yansımaları görmemiz mümkün.”

“Empati ve disiplin, kadın polislerle güçleniyor”

Beş yıldır İzmir’de görev yapan trafik polisi Ümran Kalkan, kadın polislerin trafikte empatiyi ve iletişimi güçlendirdiğini vurguladı:

“Vatandaşlarla iletişimimiz daha yumuşak ve net. Zorluklar elbette var; riskli hava koşulları, yoğun trafik, saatlerce ayakta kalmak… Ama vatandaşın bize ‘iyi ki varsınız’ demesi bütün yorgunluğumuzu alıyor.”

Kadın sürücülerden destek, çocuklardan büyük ilgi

Trafik polisi Ayşe Portakal, özellikle kadın sürücülerden büyük destek gördüklerini, çocukların ise kendilerine örnek aldığını söyledi:

“Denetimlerde çocuklar sık sık ‘Biz de polis olabilir miyiz?’ diye soruyor. Fotoğraf çektirmek istiyorlar. Bu ilgiyi görmek çok güzel.

Ayrıca sürücüler arasındaki gerginliklerde hemen devreye giriyoruz. Kırmızı ışık ihlallerinde bile arka araç sürücüleri müdahalemizi görünce teşekkür ediyor.”

Vatandaş: “Kadın polisler gücümüzün sembolü”

Sürücülerden Zekai Aşıcı, kadın polislerin trafikte aktif görev almasının kendisini mutlu ettiğini söyledi. Bir diğer sürücü Nükhet Uysal ise, “Daha çok kadın polis görmek istiyorum. Onlar bizim gücümüzün sembolü. Gurur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.