Son Mühür- Sayıştay'ın son denetim raporu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerin son yedi yılda 10 milyar TL'ye yakın zarar ettiğini ortaya koyması üzerine, AK Parti cephesinden yönetime yönelik sert eleştiriler geldi. AK Partili yetkililer, bu devasa kaynağın kötü yönetim nedeniyle heba edildiğini ve İzmir'in temel hizmetlerindeki aksaklıkların kaynağı olduğunu iddia etti. Yapılan açıklamada, kaybedilen 10 milyar liralık bütçe ile şehirde yapılabilecek devasa projeler tek tek sıralanarak, belediyenin kaynak israfı eleştirisine somut bir boyut kazandırıldı.

Altyapı ve ulaşımda yenilikler

Eleştirinin odak noktalarından biri, kentin kronikleşen altyapı ve ulaşım sorunları oldu. AK Partiye göre, heba edilen bu bütçe ile İzmir'in çehresi tamamen değiştirilebilirdi. Yaklaşık 6 bin 500 kilometre yolun asfaltlanması ve tüm ana arterlerin baştan sona yenilenmesi mümkündü. Bu sayede şehirde "çukursuz yol" hedefine ulaşılabilirdi. Daha da önemlisi, 30 ilçenin su ve kanalizasyon altyapısı tamamen yenilenerek, her yağmur yağdığında yaşanan sel ve taşkın facialarının önüne kesin olarak geçilebilirdi.

Kentsel dönüşüm ve güvenli konut

İzmir'in deprem kuşağında olması nedeniyle hayati önem taşıyan kentsel dönüşüm konusunda da Büyükşehir Belediyesi yönetimine önemli bir faturanın çıkarıldığı görülüyor. Kaybedilen 10 milyar TL ile en az 20 bin konutluk kentsel dönüşüm projesinin hayata geçirilebileceği belirtildi. Bu kapasitede bir yatırımın, binlerce vatandaşın güvenli ve modern evlere kavuşmasını sağlayarak kentteki güvenlik riskini önemli ölçüde azaltabileceği vurgulandı.

Daha yeşil bir İzmir: Parklar ve alanlar

Yeşil alan ve çevre düzenlemesi de eleştirilen bir diğer başlık oldu. Belediyenin israf ettiği iddia edilen bütçeyle 200 yeni park ve tam 50 milyon metrekarelik devasa bir yeşil alanın şehre kazandırılabileceği öne sürüldü. Bu, İzmir'in nefes alan bir kent kimliğini güçlendirmesi açısından büyük bir fırsatın kaçırıldığı anlamına geliyor. Ayrıca, çevre ve atık yönetimi konusunda 3 modern çöp bertaraf tesisinin yapılarak, kentin çöp krizlerine gebe kalmasının önüne geçilebileceği ifade edildi.

Acil hizmetler ve toplu taşımada geri kalmışlık

Afet ve itfaiye hizmetleri konusunda da yetersizliğe dikkat çekildi. 10 milyar TL'lik kaynakla 500 yeni itfaiye aracı ve 50 modern itfaiye istasyonu kurulması, böylece her ilçede saniyeler içinde müdahale edebilen hızlı ve modern bir afet yönetim sisteminin oluşturulması mümkündü. Toplu taşımada ise 1000 yeni otobüs, 200 elektrikli otobüs alımı ve tüm durakların yenilenmesinin gerçekleşebileceği, ancak bu yatırımların yapılamaması nedeniyle ulaşımın sürekli sorun teşkil ettiği dile getirildi.

AK Parti temsilcileri, Sayıştay raporunun, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mali disiplini sağlayamadığını ve kaynakları verimsiz kullandığını açıkça gösterdiğini savundu. Bu denli büyük bir zararın, hizmet bekleyen İzmirlinin cebinden çıktığı belirtilirken, "İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirlilerin parasını çok rahat bir şekilde bitiriyor" ifadelerine yer verildi.