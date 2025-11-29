Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Göztepe, yarın deplasmanda Antalyaspor’a konuk olacak. Corendon Airlines Park’ta saat 17.00’de başlayacak mücadele öncesinde sarı-kırmızılılar 23 puanla 5. sırada yer alırken, Antalya temsilcisi 14 puanla 12. basamakta bulunuyor.

İzmir ekibi, bu önemli karşılaşmadan galip ayrılarak Avrupa hedefi doğrultusunda kritik bir adım atmayı hedefliyor.

Göztepe’nin deplasman performansı dikkat çekiyor

Bu sezon dış sahada etkili bir oyun ortaya koyan Göztepe, deplasmanda çıktığı 7 maçta 11 puan topladı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Rakip ağları 9 kez havalandıran İzmir temsilcisi, kendi kalesinde yalnızca 5 gol gördü.

Son olarak Kasımpaşa’yı dış sahada mağlup eden Stanimir Stoilov’un ekibi, Antalyaspor karşısında da aynı mücadele gücünü sahaya yansıtmak istiyor.

Göztepe’de Sabra yok, Arda Okan dönüyor

Sakatlığı devam eden Ibrahim Sabra, Antalyaspor deplasmanının maç kadrosuna alınmadı. Oyuncunun tedavisinin sürdüğü ve tam olarak hazır olmadığı belirtildi.

Geçtiğimiz hafta Kocaelispor karşılaşmasında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Arda Okan Kurtalan ise yarınki müsabakada yeniden sahadaki yerini alacak.

Karşılaşmanın hakemi Adnan Deniz Kayatepe

Antalyaspor - Göztepe mücadelesinde düdük Balıkesir bölgesi hakemlerinden Adnan Deniz Kayatepe’de olacak.

Kayatepe’nin yardımcıları Murat Tuğberk Curbay ve Esat Sancaktar olarak açıklandı. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Burak Demirkıran olacak.