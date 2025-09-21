3. Lig 4. Grup 3. hafta mücadelesinde deplasmanda Denizli İdmanyurdu’na 2-1 mağlup olan Altay’da teknik direktör Ramazan Kurşunlu görevinden istifa etti. Siyah-beyazlı ekip, Kurşunlu yönetiminde oynadığı üç maçta galibiyet alamadı.

3 maçta 1 puan

Sezona büyük umutlarla başlayan Altay, Ramazan Kurşunlu yönetiminde çıktığı üç lig maçında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Topladığı yalnızca 1 puan ile düşme hattında kalan İzmir temsilcisi, ayrıca Ziraat Türkiye Kupası’na da ilk turda veda etti.

Kurşunlu’dan veda mesajı

Görevinden ayrıldığını açıklayan teknik direktör Ramazan Kurşunlu, duygusal bir mesaj paylaştı:

“Gelinen noktada bir kan değişikliği gerektiğini düşündüğüm için bu şerefli görevi üzülerek de olsa bırakıyorum. Büyük Altay’ın eski güzel günlerine mutlaka döneceğine inancım tam. Bundan böyle tribünde bir fazlayız.”

Altay’da yeni arayış başlıyor

Kurşunlu’nun istifasıyla birlikte Altay’da gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi. Yönetimin kısa süre içinde adaylarla görüşmelere başlaması bekleniyor. Taraftarlar ise kulübün toparlanarak üst sıralara yükselmesini umut ediyor.