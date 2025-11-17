İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan üç katlı bir binanın dairelerinden birinde çıkan yangın, bölge sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. İlk belirlemelere göre şofbenden kaynaklandığı düşünülen yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürülürken, alevlere müdahale etmeye çalışan ev sahibi dumandan etkilendi. Olayın en sevindirici detayı ise, yangın sırasında evde mahsur kalan bir yavru kedinin komşular tarafından kurtarılması oldu.

Şofben arızası paniğe yol açtı

Olay, Ödemiş'in Bengisu Mahallesi, Çaldıran Sokak üzerinde yer alan üç katlı bir apartmanın birinci kat dairesinde meydana geldi. Yapılan ilk incelemelere göre, daire içerisindeki şofben ünitesinden kaynaklandığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü.

Çevredeki vatandaşların hızla yükselen dumanları fark etmesi üzerine durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet birimlerinden oluşan kalabalık bir ekip sevk edildi.

Ev sahibi müdahale ederken zehirlendi

Yangın haberini alır almaz olay yerine ulaşan daire sahibi Müşerref Ö., alevlerin yayılmasını önlemek amacıyla yangına ilk müdahaleyi kendi imkanlarıyla yapmaya çalıştı. Ancak bu sırada yoğun duman altında kalan Müşerref Ö., karbonmonoksit gazından etkilendi.

Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen ev sahibine anında müdahalede bulundu. Yapılan tetkikler sonucunda Müşerref Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Yavru kediye komşu eli uzandı

İtfaiye ekipleri daireye girerek yangına kontrollü bir şekilde müdahale ederken, mahalle sakinlerinden gelen hızlı bir aksiyon can kaybını önledi. Yangın sırasında dairede bulunan bir yavru kedi, komşular tarafından zamanında dışarı çıkarılarak alevlerin ve dumanın etkisinden kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda yangın tamamen kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sonucunda daire içerisindeki eşyalarda ciddi maddi hasar oluşurken, olası bir can kaybının yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı inceleme başlatıldı.