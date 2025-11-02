Basketbol Süper Ligi’nde kötü gidişini durduramayan Pınar Karşıyaka, evinde konuk ettiği Trabzonspor’a 85-69 mağlup oldu. Yeşil-kırmızılı ekip bu sonuçla son 6 maçta 5’inci yenilgisini alarak düşme hattından kurtulamadı.

Maça Trabzonspor fırtına gibi başladı

Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya konuk ekip Trabzonspor hızlı başladı. Bordo-mavili ekip, Reed ve Delgado’nun etkili oyunuyla kısa sürede 8-0’lık bir seri yakalayarak maça üstünlük kurdu. Ev sahibi takım erken gelen molayla toparlanmaya çalışsa da ilk periyot 18-27 Trabzonspor’un üstünlüğüyle sona erdi.

Karşıyaka farkı kapatamadı

İkinci periyotta hücumda daha organize oynamaya başlayan Karşıyaka, Thomas ve McNeal ile skor bulmaya çalıştı. Ancak konuk ekip dış atışlarda yüksek yüzdeyle oynayarak farkın kapanmasına izin vermedi. İlk yarı 41-46 Trabzonspor’un üstünlüğüyle tamamlandı.

Üçüncü periyotta fark açıldı

Mücadelenin ikinci yarısında tempo yine Trabzonspor’un kontrolündeydi. Konuk ekip, savunmadaki agresifliği ve hızlı hücumlarıyla farkı açarken, Karşıyaka top kayıplarıyla üretkenliğini kaybetti. Üçüncü çeyrek sonunda skor 52-68 oldu.

Son bölümde direnç yetmedi

Son periyotta farkı eritmek için hamle yapan Karşıyaka, taraftarının desteğine rağmen hücumda istediği ritmi bulamadı. Trabzonspor, maçı baştan sona önde götürerek parkeden 85-69 galip ayrıldı.

