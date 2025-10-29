Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de on binlerce kişiye iş ve gelir sağlayan mobilya sektörü, son dönemde artan maliyetler, dövizdeki dalgalanmalar ve sanayi alanı yetersizliği nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor. Hammadde fiyatlarının yükselmesi, işçilik ve vergi giderlerinin artması üreticinin belini bükerken, halkın alım gücünün düşmesi de satışları olumsuz etkiliyor.

İzmir Mobilyacılar Odası Başkanı Hasan Özkoparan, dövizdeki dalgalanmaların ve hammadde maliyetlerinin sektörü zor durumda bıraktığını söyledi. Özkoparan, İzmir’de sanayi sitesi eksikliğine de dikkat çekerek, mobilyacıların yıllardır çözüm beklediğini vurguladı.

“İHRACATIMIZI DÖVİZ KISITLIYOR”

Son dönemde ekonomik dalgalanmaların sektöre büyük darbe vurduğunu belirten Hasan Özkoparan,“İhracatımızı döviz kısıtlıyor. Mobilyada ihracatımızın yüzde 60’ı zaten ithalat. Ham maddelerimizin çoğu ithal. Dövizdeki yükselme iki tarafı birden destekliyor. Şu anda çaresizlik içindeyiz” dedi.

“İZMİR’DE SANAYİ SİTESİ YOK GİBİ”

Fiziki altyapı sorunlarına değinen Özkoparan, İzmir’de mobilya üreticilerinin uygun üretim alanı bulmakta zorlandığını ifade ederek, “Biz yıllardır sesimizi yükseltiyoruz. 1960’lı yıllarda yapılmış bir tane Kısık Köy Sanayi Sitesi var. Onun dışında İzmir’de mobilyacılar için sanayi sitesi yok. Orası da artık üretimden çok satış mağazalarının bulunduğu bir çarşıya dönüştü. Karabağlar’da da sanayi sitesi olmayan, sanayi sitesinden bozma bir yer var. Sektörümüz bu yüzden çok büyük zorluklar içinde” dedi.

“MALİYETLER ESNAFIN BELİNİ BÜKÜYOR”

Mali yüklerin artması nedeniyle esnafın ayakta durmakta zorlandığını belirten Özkoparan, halkın alım gücünün düşmesinin de satışları olumsuz etkilediğini söyledi.

Özkoparan, “Son 33 yıldır hiç bu kadar zorlanmadık. Küçük de büyük esnaf da şu anda çok etkileniyor. Halkın alım gücünün düşmesi, hammadde fiyatlarının artması, işçi giderlerinin yükselmesi belimizi büküyor. Hem vergiler hem de çalışan sigortaları ve diğer giderler işleri zor duruma getirdi” dedi.

MOBİLYA FUARI 2025’TE ERTELENDİ

İzmir Mobilya Fuarı’nın 2025 yılında yapılamadığını açıklayan Özkoparan, fuarın zamanlamasının Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle ertelendiğini söyleyerek, “2025 yılında fuarımız kötü bir zamana denk geldi. Ramazan ayı ile çakıştığı için Ekim ayına almayı planladık. Ancak sektör içinde Ekim ayının da uygun olmayacağı yönünde görüşler geldi. Bu nedenle fuar 2026 Şubat ayına ertelendi” dedi.

“YENİ DÖNEMDE ADAY OLMAYACAĞIM”

Yaklaşan oda seçimleri hakkında da konuşan Hasan Özkoparan, aday olmayacağını belirterek görevi devretmeye hazırlandığını ifade etti.

Özkoparan, “Yaklaşık 10 yıldır bu görevi yapıyorum. İki buçuk dönemdir başkanlık yapmaktayım ve artık noktalamak istiyorum. Yeni gelecek arkadaşımıza başarılar diliyorum. İnşallah bizlerin yaptıklarının üzerine onlar da katkı koyarlar” dedi.