İzmir Deniz Polisi’ne bağlı dalgıçlar, Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yılına özel olarak Çeşme açıklarında batık Monem gemisine dalış yaparak su altında Türk bayrağı açtı. Etkinlik, denizden ve havadan görüntülendi.

Cumhuriyet’in 102. yılına denizden saygı duruşu

İzmir Deniz Polisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Deniz Polisi Kurbağa Adamlar Birimi, 2004 yılında söküm için Aliağa’ya götürülürken Çeşme açıklarında batan Monem gemisine özel dalış gerçekleştirdi.

Batık Monem gemisine dalış

Dalgıçlar, zamanla su altı yaşamının bir parçası haline gelen ve deniz tarihine tanıklık eden batık Monem gemisinin bulunduğu noktaya ulaştı. Dalış ekibi, gemi enkazına iniş yaparak Cumhuriyet’in kuruluşuna vurgu niteliğindeki etkinliği kayıt altına aldı.

Su altında Türk bayrağı açıldı

Dalgıçlar, batığa ulaştıktan sonra su altında Türk bayrağı açarak Cumhuriyetin 102. yılını selamladı. Kırmızı beyaz bayrağın su altındaki dalgalanışı kameralara yansıdı. Bu duygu dolu anlar, hem su altından hem de dron ile havadan görüntülendi.

Tarihe saygı, Cumhuriyete vefa

Etkinlik, deniz polisinin Cumhuriyet’e ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e olan saygısını simgesel bir dille bir kez daha ortaya koydu. Batık Monem gemisi çevresinde gerçekleştirilen çekimlerde, Türk bayrağı ve batığın görüntüsü etkileyici kareler oluşturdu.