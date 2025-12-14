AK Parti'nin genç ve dinamik isimlerinden, Genel Sekreterlik görevini yürüten ve aynı zamanda İzmir Milletvekili olan Eyyüp Kadir İnan, Ankara’da kritik bir ziyarette bulundu. İnan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ı makamında ziyaret ederek bir görüşme gerçekleştirdi. Bu temas, parti ve kamu iletişim stratejileri açısından önem taşıyor.

Ziyaretin detayları sosyal medyadan paylaşıldı

İzmir Milletvekili İnan, gerçekleştirdiği bu nezaket ve istişare ziyaretine dair detayları kişisel sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Görüşmenin içeriğine dair bilgi vermeyen İnan, paylaşımında duygularını ve teşekkürlerini ifade etti.

İnan, yaptığı açıklamada, "Kıymetli Başkanımıza çalışmalarında başarılar diliyor, misafirperverliği için çok teşekkür ediyorum," ifadelerini kullanarak Başkan Duran'a olan saygılarını ve iyi dileklerini iletti.

İki kritik isimden güçlü iletişim mesajı

AK Parti'nin merkezi yönetimindeki önemli pozisyonlardan birini üstlenen Eyyüp Kadir İnan'ın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Stratejilerinin başındaki isim olan Burhanettin Duran'ı ziyareti, parti ve hükümet arasındaki koordinasyonun ve iletişim stratejilerinin güçlü tutulmasına verilen önemi gösteriyor. Her iki ismin de alanlarında kritik roller üstlenmesi nedeniyle bu tür temasların, gelecekteki siyasi ve kamusal iletişim süreçlerine dair ipuçları barındırdığı değerlendiriliyor.