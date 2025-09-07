AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirilerine sert sözlerle karşılık verdi.

İnan, “Daha 40 günde nefesin tükendi. Niye nefesin tükendi? Çünkü özgür değilsin, şaibeli vakalarla anılıyorsun” ifadelerini kullandı.

İnan, Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali kapsamında Şehir Parkı’ndaki ödül töreninde konuştu.

Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın ilçeye önemli hizmetler kazandırdığını söyleyen İnan, festivalin İzmir’de kültürel alanda bir fark yarattığını vurguladı.

“İzmir Fuarı panayıra döndü”

Konuşmasında İzmir Fuarı’nı da eleştiren İnan, fuarın eski heyecanını kaybettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İzmir Fuarı, vatandaşlarımızın önceden tatil ve ulaşım planlarını yaptığı, heyecanla beklediği bir etkinlikti. Ancak gelinen noktada fuar adeta bir panayıra döndü ve değerini yitirdi. Buna karşılık Menemen’de düzenlenen festival her yıl daha fazla ilgi görüyor. Bu, AK Parti belediyeciliğinin farkını ortaya koyuyor.”

“İzmir’de şehircilik çökmüş durumda”

İzmir’deki hizmet eksikliklerine dikkat çeken İnan, CHP’li belediyelerin sorunlara çözüm üretmediğini belirtti. “İzmirli ve Menemenli hemşehrilerimiz bizden polemik değil, hizmet bekliyor.

Şehircilik çökme noktasına geldi. Biz hükümetle iş birliği yaparak sorunları çözmek istiyoruz, ancak CHP’li belediyeler bu konulara duyarsız kalıyor” dedi.

Özel’e Erdoğan üzerinden eleştiri

CHP lideri Özgür Özel’in bir maratonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözlerine değinen İnan, “Cumhurbaşkanımız 40 yıldır millet için koşuyor. Sen daha 40 günde nefes nefese kaldın.

Çünkü özgür değilsin, şaibeli meselelerle anılıyorsun. Ne İzmir’le ne Menemen’le ne de memleketin sorunlarıyla ilgileniyorsun” diye konuştu.

Körfez kirliliği ve susuzluk vurgusu

İnan, İzmir’de körfez kirliliği, susuzluk ve ulaşım sorunlarının çözülmesi gerektiğini dile getirerek, CHP yönetiminin siyaseti millete hizmet için değil, farklı amaçlarla kullandığını söyledi.

“İzmirliler sizden bir avuç hırsızın peşinde koşmanızı değil, şehre hizmet etmenizi bekliyor” ifadelerini kullandı.

“2028’de Menemen’de yüzde 50’nin üzerinde oy alacağız”

AK Parti olarak güçlenerek yollarına devam ettiklerini söyleyen İnan, 2028 seçimlerinde Menemen’de yüzde 50’nin üzerinde oy alacaklarını dile getirdi.

“Terörsüz Türkiye süreci mutlaka başarıya ulaşacak”

İnan konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yürüttüğü “Terörsüz Türkiye” sürecine de değindi:

“Bu süreci sabote etmeye çalışanlar çok ağır bir vebal altında kalır. Ne milletimiz, ne Menemenliler, ne de gelecek nesiller onları affeder.”

“CHP’li belediyeler kültürel üretim yapmıyor”

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise CHP’li belediyeleri eleştirerek, “Kentte kalıcı kültürel ve sanatsal etkinlikler yapılmıyor.

Sadece hükümetin ve milletin değerlerine karşı çıkan anlık çalışmalar yapılıyor” dedi.

Tören sonunda festivalde dereceye giren sanatçılara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.