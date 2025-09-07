TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ilk hafta karşılaşmasında Uşakspor, Uşak 1 Eylül Stadı’nda Altay’ı konuk etti. Geçen sezondan kalan cezası nedeniyle taraftarının tribünde yer alamadığı maçta ev sahibi ekip güçlü bir başlangıç yaptı.

Maçın golleri Buğrahan Tuncay’dan

Karşılaşmanın henüz 8’inci dakikasında sahneye çıkan Buğrahan Tuncay, Uşakspor’u öne geçirdi: 1-0. Baskısını sürdüren kırmızı-siyahlılar, 26’ncı dakikada bir kez daha Buğrahan Tuncay’ın ayağından gol buldu ve farkı ikiye çıkardı: 2-0.

Altay skoru değiştiremedi

Müsabakanın ikinci yarısında siyah-beyazlı Altay skoru lehine çevirmek için fırsatlar arasa da gol yollarında etkisiz kaldı. Savunmada hata yapmayan Uşakspor, maçın kalan bölümünde skor avantajını korudu.

Seyircisiz maçta galibiyet

Disiplin cezası nedeniyle taraftarının desteğinden yoksun sahaya çıkan Uşakspor, buna rağmen iyi bir oyun sergileyerek sahadan 2-0 galip ayrıldı. Ev sahibi ekip sezona 3 puanla başlarken, Altay ise ilk haftayı puansız kapattı.