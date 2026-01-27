Son Mühür- Buca Cezaevi’nin yıkılmasının ardından alanın nasıl değerlendirileceğine ilişkin süreç yeniden siyaset gündeminin merkezine oturdu. Hazırlanan imar planlarının yargıya taşınarak iptal edilmesinin ardından İller Bankası’na devredilen araziyle ilgili tartışmalar sürerken, DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Aybar Uygur’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"Bürokratik bir mesele değil"

Arazinin bir bölümünde lojman tipi konut yapılmasının gündeme gelmesini eleştiren Uygur, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kamulaştırma bedelinin maliyet gerekçesiyle ödenemeyeceğini açıklamasını ve alanın bir kısmında yapılaşmaya izin verilebileceği yönündeki görüşünü hatırlattı.

Buca Cezaevi arazisinin tamamının yeşil alan olması gerektiğini vurgulayan Uygur, bu konunun yalnızca teknik ya da bürokratik bir mesele olmadığını ifade etti.

"Bürokrat mı kalacak siyasetçi olmayı mı seçecek?"

Uygur açıklamasında CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’e açık çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Konu Buca olunca kenara çekilen siyasilere sesleniyorum: Bir yorum yapın, bir söz söyleyin, Buca’nın geleceğine bir omuz koyun.

Buca Cezaevi arazisi meselesi, kimin bürokrat gibi susup beklediğinin, kimin siyasetçi gibi sorumluluk alıp konuştuğunun sınavıdır.

Buca bu alanın yeşil alan olmasını istiyor. Bu bir talep değil, açık bir ihtiyaçtır; kentin nefes alma hakkıdır.

Konuşulan 18 milyar lira, bir arsanın bedeli değildir. Bu rakam, bir kentin geleceği için konulan bedeldir.

Buradan soruyorum: CHP İl Başkanı bu konuda bürokrat mı kalacak, yoksa siyasetçi olmayı mı seçecek? İzmir izliyor, Buca bekliyor.”